Aldi: 55-Zoll-Smart-TV und Tablet-Laptop-Kombi

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab dem 23.9. einen 55 Zoll großen Smart-TV zu einem spannenden Preis. Plus: ein Kombigerät aus Notebook und Tablet.

Vergrößern Medion Life X15560 © Medion

Aldi Süd und Aldi Nord verkaufen ab dem 23. September 2019 den 55 Zoll großen Smart-TV Medion Life X15560 für 449 Euro.

Der 16:9-Fernseher (Bildschirmdiagonale: 138,8 cm; Auflösung: 3840 x 2160 Pixel) bietet Dolby Vision sowie HDR (High Dynamic Range) und besitzt den mittlerweile üblichen HD-Triple-Tuner für digitales Fernsehen via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD. Mit einem entsprechenden CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen.

Der TV kann Netflix und Amazon Prime Video dank vorinstallierter Apps direkt empfangen, Sie benötigen aber die dafür nötigen Abonnements. Per WLAN verbinden Sie den Medion Life X15560 mit Ihrem Heimnetz. Mit der Wireless-Display-Funktion lassen sich Inhalte oder der gesamte Bildschirm direkt vom Smartphone oder Tablet auf dem Medion X15560 spiegeln. Ein Internetbrowser ist ebenfalls vorhanden. Zur Bedienung des Fernsehers gibt es außerdem die Medion Life Remote App (iOS und Android) für Smartphone und Tablet.

Verfügbarkeit und Einschätzung: Sie können den Medion Life X15560 ab dem 23. September 2019 bei Aldi Süd online und Aldi Nord online oder in einer Filiale Ihrer Wahl für 449 Euro kaufen. Der Fernseher wird dann zu Ihnen nach Hause geliefert. Kunden bekommen wie gehabt eine dreijährige Garantie. Der Preis von 449 Euro ist für einen derart ausgestatteten Smart-TV ein gutes Angebot, wie unser Preisvergleich zeigt.



Technische Daten des Medion Life X15560:

- 138,8 cm (55 Zoll) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung und LED-Backlight-Technologie

- Dolby Vision

- HDR (High Dynamic Range)

- HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

- 1.200 MPI (Motion Picture Index)

- Integriertes WLAN

- PVR ready

- CI+-Schnittstelle

- HbbTV(2)

- 3 HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung

- AVS (Audio Video Sharing)

- Kindersicherung

- Sleeptimer

- Wandmontage mit VESA-Standard (Lochabstand 400 x 200 mm)

- Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

- Dynamischer Kontrast von 28.000:1

- Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

- Seitenverhältnis 16:9

- Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

- Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 10 W RMS)

- DTS HD Unterstützung

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) und Digital Audio Out (SPDIF) (optisch).



Lieferumfang : Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inklusive Batterien, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:



ca. 124,3 x 72,1 x 7,5 cm / ca. 13,1 kg (ohne Füße)

ca. 124,3 x 78,6 x 27 cm / 13,5 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 93 cm

Medion Akoya E4272: 14-Zoll-Convertible für 349 Euro

Ab dem 26. September 2019 verkauft Aldi Süd (aber nicht Aldi Nord) das 14-Zoll-Notebook Medion Akoya E4272, bei dem Sie den Bildschirm auch komplett umklappen und das Gerät dann als Tablet nutzen können. Der 1920x1080-Pixel-IPS-Bildschirm ist hier zudem als Touchscreen umgesetzt. Das Gehäuse des 33,1 x 1,85 x 22,9 cm großen und 1,66 Kilogramm schweren Gerätes besteht aus Aluminium.

Vergrößern Medion Akoya E4272 © Medion

Als Prozessor kommt ein Intel Pentium Silver N5000 zum Einsatz, der keinen aktiven Lüfter benötigt. Die CPU kann auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Der interne Speicher ist mit 64 GB ziemlich knapp dimensioniert.

Als Betriebssystem kommt Windows 10 S zum Einsatz. Im Kaufpreis ist eine Jahreslizenz von Microsoft Office 365 Personal mit 1 TB Onlinespeicher enthalten. Aldi Süd verkauft das Medion Akoya E4272 für 349 Euro. Bei diesem Medion-Gerät gibt es drei Jahre Garantie. Aldi liefert das Gerät nach Hause.

Einschätzung: Ein Convertible ist immer ein Kompromiss. Für ein Tablet eigentlich zu schwer und für ein vollwertiges Notebook nicht leistungsstark genug. Der Preis ist allerdings einigermaßen attraktiv, wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt.



Allerdings hat Aldi Süd dieses Convertible bereits am 6. Juni 2019 zu exakt dem gleichen Preis verkauft. Hersteller Medion bietet das Akoya E4272 für 349,95 Euro in seinem Online-Shop durchgehend an.



Technische Ausstattung und Daten des Medion Akoya E4272:

- Intel Pentium Silver N5000 Prozessor (bis zu 2,7 GHz, 4 MB Cache) mit Intel UHD Grafik

- 35,5 cm (14 Zoll) Full-HD-Touch-Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

- 64 GB Flash-Speicher

- 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher

- Zusätzlicher Platz für eine SSD(4)

- 2 Lautsprecher – High-Definition-Audio mit Dolby Audio Zertifizierung

- Lüfterloses Design

- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

- Intel Wireless-AC 9462 mit integrierter Bluetooth-5.0-Funktion

- Integrierte HD-Webcam und Mikrofon

- 2 Zellen Akku mit 41 Wh



Software: Windows 10 im S Modus inklusive Office 365 Personal 1-Jahresabo



Anschlüsse: Kartenleser für Micro-SD-Speicherkarten, 1x USB 3.1 Typ C mit Display-Port-Funktion, 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB 2.0 Typ A, 1x Netzadapteranschluss

Audio: 1x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 33,1 x 1,85 x 22,9 cm / 1,66 kg (inkl. Akku)



Lieferumfang: Notebook Medion Akoya E4272, integrierter 2-Zellen Akku mit 41 Wh, externes Netzteil, Garantiekarte, Bedienungsanleitung