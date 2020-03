Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab dem 26. März einen 50 Zoll großen Smart TV mit 4K Ultra HD Auflösung. Der Preis ist top.

Vergrößern Aldi: 50-Zoll-4K-Smart-TV zum Hammerpreis © Aldi

Ab dem 26. März 2020 verkaufen Aldi Nord und Aldi Süd nicht nur einen alltagstauglichen PC, ein Rundum-sorglos-Notebook und ein starkes Gaming-Notebook, sondern auch einen 50-Zoll-4K-Smart-TV! Zu einem wirklich spannenden Preis.



Der Medion Life X15060 ist ein 50 Zoll (125,7 cm Bildschirmdiagonale) großer Fernseher, der mit 4K Ultra HD auflöst. Das sollte 3840 x 2160 Bildpunkte bedeuten, obwohl Aldi keine konkreten Werte nennt. Für Maße und Gewicht mit Füßen nennt Aldi folgende Werte: 112,7 x 72,2 x 27 cm und 11,1 kg. Ein Triple-Tuner für den TV-Empfang via Kabel, Satellit und Antenne ist ebenfalls verbaut.



Der Smart-TV Medion Life X15060 unterstützt Dolby Vision und HDR (High Dynamic Range). Das „smart“ in seiner Beschreibung verdient sich der Fernseher mit einem WLAN-Chip und den entsprechenden Apps, beispielsweise für Netflix und Amazon Prime Video.

Preis und Verfügbarkeit: Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen den Medion Life X15060 ab dem 26. März 2020 für 299 Euro. Aldi gibt drei Jahre Garantie.



Einschätzung: Wie ein Blick in unseren Preisvergleich beweist, sind 299 Euro für einen 50-Zoll-Smart-TV mit 4K-Auflösung ein sehr guter Preis. Falls Sie also gerade jetzt einen neuen Fernseher suchen - obwohl die Fußball-EM verschoben wird - dann sollten Sie dieses Angebot in Erwägung ziehen. Zumal Aldi drei Jahre Garantie gibt.



