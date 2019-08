Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft ab dem 29. August 2019 gleich fünf unterschiedliche Gaming-Rechner: Drei Desktop-PCs und zwei Notebooks. Alle Details zu den Medion-Erazer-PCs.

Vergrößern Aldi: 3 Gaming-PCs und 2 Gaming-Notebooks ab 29.8. © Medion

Die ab dem 29. August 2019 bei Aldi Süd erhältlichen drei Erazer-Desktop-PCs und zwei Erazer-Notebooks stammen alle von Medion.

1. Gaming-Notebooks für Einsteiger und Profis

1.1 Für Gaming-Einsteiger ist das Erazer P15805 Gaming-Notebook gedacht. Das 15,6-Zoll-Full HD-Notebook kommt mit einem Intel-Core-i5-9300H-Prozessor und einer Nvidia-Geforce-GTX-1660-Ti-Grafikkarte. Als Speichermedium ist eine 512 GB große PCIe-SSD verbaut. Mit 16 GB ist der DDR4-Arbeitsspeicher reichlich dimensioniert, so dass Spiele und Programme schnell geladen werden und flüssig laufen sollten.



Technische Daten:

- Intel Core i5-9300H Prozessor (2,4 GHz, bis zu 4,1 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 und 8 MB Intel Smart Cache)

- Nvidia Geforce GTX 1660 TI Grafik mit 6 GB GDDR6 Speicher

- Mattes 39,6 cm (15,6’’) Full-HD-Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

- 512 GB PCIe SSD

- 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz

- Intel Wireless-AC 9560 – WLAN 802.11ac- und Bluetooth 5.0

- 2 Lautsprecher - High-Definition-Audio mit Dolby Audio Zertifizierung

- Backlit-Keyboard mit 15 Farben

- Extrem schmaler Displayrahmen

- Integrierte HD Webcam und Mikrofon

- Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s)



Software: Windows 10 Home



Anschlüsse: Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1 x USB 3.1 Typ C mit DisplayPort-Funktion, 2 x USB 3.1 Typ-A, 1 x USB 2.0 Typ A, 1 x mini DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ-45).

Audio: 1 x Audio Kombo (Mic-in, Audio-out), 1 x Mikrofon-Anschluss.



Abmessungen (B x H x T): ca. 362 x 31 x 258 mm. Gewicht : ca. 2,1 kg inklusive Akku.

Vergrößern Erazer X17803 © Medion

1.2 Um ein Highend-Gaming-Notebook handelt es sich dagegen beim Erazer X17803 . Ein Intel Core i7-9750H-Prozessor liefert die Rechenleistung und eine Nvidia Geforce RTX 2060 sorgt für eine hoffentlich ruckelfreie Grafikdarstellung selbst bei hohen Auflösungen in Spielen. Beeindruckende 32 GB DDR4 stehen der CPU zur Seite. Der Full-HD-Bildschirm ist mit 17,3 Zoll für ein Notebook ziemlich groß. Medion verspricht, dass auf dem Erazer X17803 Spiele auch auf hohen Detailstufen mit 144 Hz dargestellt werden können und auch VR-Anwendungen flüssig laufen. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die mechanische RGB-Backlit-Tastatur und der Dolby-Atmos-Gaming zertifizierte Sound. Eine 512 GB PCIe SSD und eine 2 TB HDD bieten außerdem ausreichend Platz für alle Arten von Dateien. Somit eignet sich das Erazer X17803 auch als Desktop-Ersatz.



Technische Daten:

- Intel Core i7-9750H Prozessor (2,6 GHz, bis zu 4,5 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 6 Kerne, 12 Threads und 12 MB Intel Smart Cache)

- Nvidia Geforce RTX 2060 Grafik mit 6 GB GDDR6 Grafikspeicher

- Mattes 43,9 cm (17,3’’) Full HD Display mit IPS-Technologie, 144 Hz und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln

- 512 GB PCIe SSD

- 2.000 GB PCIe SSD

- 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz

- Extrem schmaler Displayrahmen

- Intel Wireless-AC 9560: WLAN 802.11ac und Bluetooth 5.0

- 2 Lautsprecher und 1 Subwoofer - High-Definition-Audio mit Dolby ATMOS Gaming Zertifizierung

- Mechanisches Backlit-Keyboard mit 16,7 Millionen Farben

- Integrierte Infrarot/RGB Webcam und Mikrofon

- Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s)



Software : Windows 10 Home. Vorinstallierter Steam Client.

Anschlüsse : Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1 x USB 3.1 Type C, 2 x USB 3.1 Type A, 1 x USB 2.0 Typ A, 2 x mini DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 1 x Kensington Lock.

Audio: 1 x Mic-in, 1 x Audio-out.



Abmessungen (B x H x T): ca. 396 x 28 x 260 mm. Gewicht : ca. 2,6 kg inklusive Akku.

2. Desktop-Spiele-PCs

2.1 Der Erazer X67128 ist ein Gaming-PC mit beleuchtetem Gehäuse. Ein Intel Core i5-9400 Prozessor, eine Nvidia Geforce RTX 2060-Grafikkarte und 16 GB DDR4 RAM bieten eine solide Basis. Eine immerhin 1 TB große PCIe-SSD dient als flotter Speicher für Betriebssystem und Programme.



Technische Daten:

- Intel Core i5-9400 Prozessor (2,9 GHz, bis zu 4,1 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 6 Kerne, 6 Threads und 9 MB Intel Smart Cache)

- Nvidia Geforce RTX 2060 Grafik mit 6 GB GDDR6 Speicher

- 1.000 GB PCIe SSD

- 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz

- Hot-Swap Festplattenwechselrahmen

- Intel Wireless-AC 9560: WLAN 802.11ac und Bluetooth 5.0

- Multikartenleser

- Multistandard DVD-/CD-Brenner mit Dual-Layer Unterstützung

- 6-Kanal High-Definition-Audio

- Beleuchtetes und flexibles Gehäuse



Software: Windows 10 Home.



Anschlüsse : Front: 2 x USB 3.0, 1 x Mic-In, 1 x Audio out, Multikartenleser. Rückseite: 2 x USB 3.0, , 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ C, 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ A, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D, 3 x DisplayPort 1.4.

Audio: 1 x Front Line Out / 1 x Mic In/ Center /Subwoofer Line Out / 1 x Line In/Rear Line Out



Abmessungen (B x H x T): ca. 17,0 x 39,5 x 42,0 cm. Gewicht : ca. 8 kg.



2.2 Der Erazer X87038 wiederum wendet sich an Spieler, die etwas mehr Leistung wollen. Dafür bringt er einen Intel Core i7-9700 Prozessor auf einer MSI MAG Z390M Mortar-Hauptplatine, eine Nvidia Geforce RTX 2070 Grafikkarte und 16 GB Arbeitsspeicher mit. Neben der 1 TB großen PCIe-SSD verbaut Medion zusätzlich noch eine 1 TB große HDD – Speicherplatz satt also. Damit auch das Auge des Betrachters nicht zu kurz kommt, steckt der PC in einem Gehäuse mit Glas-Panels und Beleuchtung.



Technische Daten:

- Intel Core i7-9700 Prozessor (3,0 GHz, bis zu 4,7 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 Kerne, 8 Threads und 12 MB Intel Smart Cache)

- Nvidia Geforce RTX 2070 Grafik mit 8 GB GDDR6 Speicher

- MSI MAG Z390M MORTAR Mainboard

- 1.000 GB PCIe SSD

- 1.000 GB Festplatte

- 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHZ

- Beleuchtetes Glas Design

- Optimiertes RGB Kühlsystem

- 8-Kanal High-Definition-Audio

- InWin Markengehäuse und InWin Polaris RGB Gehäuselüfter

- Seasonic Focus Plus Gold (SSR-550FX) Netzteil



Software : Windows 10 Home.



Anschlüsse: Front: 2 x USB 3.0, 1 x Mic in, 1 x Audio out. Rückseite: 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2 Combo, 1 x LAN (RJ45), 1x DVI-D , 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, 5 x analog Audio, 1 x Optical S/PDIF OUT



Abmessungen (B x H x T): ca. 20,9 x 38,1 x 39,0 cm. Gewicht : ca. 12 kg

Vergrößern Erazer X87039 © Medion

2.3 Wer noch mehr Gaming-Leistung fordert, sollte sich den Erazer X87039 anschauen. Hier kommt ein Intel Core i9-9900K-Prozessor auf einer MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC Hauptplatine zusammen mit einer MSI Nvidia Geforce RTX 2080 DUKE 8G OC Grafikkarte zum Einsatz. Mit 32 GB HyperX Predator RGB DDR4 steht auch reichlich Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die integrierte Alphacool Eisbaer 360 Wasserkühlung mit drei In Win Polaris RGB Lüftern kühlt nicht nur das System, sondern soll den Rechner auch sehr leise machen. Auch hier sorgen eine Seitenwand aus Glas und Beleuchtung dafür, dass man die Hardware von außen bewundern kann. Als Netzteil ist das Seasonic Focus Plus Gold (SSR-750FX) verbaut.

Technische Daten:

- Intel Core i9-9900K Prozessor (3,6 GHz, bis zu 5,0 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 Kerne, 16 Threads und 16 MB Intel Smart Cache)

- MSI Nvidia GeForce RTX 2080 DUKE 8G OC Grafik mit 8 GB GDDR6 Speicher

- MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC Mainboard

- Alphacool Eisbaer 360 Wasserkühlung mit drei In Win Polaris RGB Lüfter

- 1.000 GB PCIe SSD

- 2.000 GB Festplatte

- 32 GB HyperX Predator RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz

- InWin Markengehäuse mit 3 InWin Polaris RGB Lüftern

- Beleuchtetes Glas Design

- Seasonic Focus Plus Gold (SSR-750FX) Netzteil

- WLAN AC und Bluetooth

- Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

- 8-Kanal High-Definition-Audio



Software : Windows 10 Home.



Anschlüsse : Front: 2 x USB 3.0, 1 x Mic in, 1 x Audio out. Rückseite: 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 4 x USB 3.0, 2 x PS/2 Combo, 1 x LAN (RJ45), 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, 5 x analog Audio , 1 x Optical S/PDIF OUT



Abmessungen (B x H x T): ca. 22,7 x 44,6 x 48,0 cm. Gewicht : ca. 12 kg

3. Preise und Verfügbarkeit

Der Medion Erazer P15805 (999 Euro) und der Medion Erazer X67128 (999 Euro) sind ab dem 29. August in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich.



Der Medion Erazer X17803 (1.699 Euro), der Medion Erazer X87038 (1.699 Euro) und der Medion Erazer X87039 (2.699 Euro) sind ebenfalls ab dem 29. August bei Aldi-Süd erhältlich.



Aldi liefert alle Rechner und Notebooks kostenlos nach Hause. Wie gehabt gibt es drei Jahre Garantie.

