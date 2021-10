Alder Lake: Zwei neue Core-12000-CPUs präsentiert

Michael Söldner

Intel präsentiert erstmals ein Foto der neuen Alder-Lake-Generation. Die Desktop-CPUs sollen wohl Ende Oktober erscheinen.

Vergrößern Mit Alder Lake soll Ende Oktober die 12. Core-Generation erscheinen. © wikipedia.org

Auf Twitter hat ein Intel-Mitarbeiter ein Foto von zwei neuen Prozessoren der Alder-Lake-Reihe präsentiert. Um welche Modelle es sich konkret handelt, ist aufgrund der niedrigen Auflösung des Fotos nicht auszumachen. Doch schon in den letzten Wochen gab es zahlreiche Gerücht über neue Core-12000-Prozessoren von Intel. Sogar Benchmark-Ergebnisse machten im Internet die Runde. Mit einer Veröffentlichung der ersten Alder-Lake-Prozessoren ist wohl noch Ende Oktober zu rechnen. Nun hat Intel die Existenz der Chips offiziell bestätigt. Das Foto mit einer Mitarbeiterin, die zwei der neuen Intel-Chips in die Kamera hält, wurde von Gregory M. Bryant veröffentlicht, seines Zeichens General Manager und Executive Vice President bei Intels Client Computing Group.

Schaut man auf dem Foto genauer hin, so zeigt sich, dass die Heatspreader sowie die Anordnung der Kondensatoren auf der Unterseite mit den bereits im Vorfeld geleakten Bildern der neuen Alder-Lake-Prozessoren übereinstimmt. Es sollte sich demnach um finale Designs der Prozessoren handeln, die offenbar schon in größeren Mengen vom Band laufen. Den Verkaufsstart Ende Oktober bestätigt Bryant in seinem Tweet aber leider nicht. Er spricht nur davon, dass Alder Lake bald für Desktop-PCs erscheinen soll. Offizielle Informationen zu den Neuerungen und Performance-Steigerungen nennt Intel noch nicht. Vor wenigen Tagen tauchten jedoch bei Amazon Niederlande erste CPUs der 12. Core-Generation auf. Demnach soll der Core i9-12900K mindestens 847 Euro kosten. Für den Core i7-12700K sollen hingegen mindestens 640 Euro fällig werden. Der noch kleinere Core i5-12600K soll hingegen schon für 324 Euro angeboten werden.



Intel Alder Lake: Taktraten und Kern-Konfiguration