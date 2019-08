Alan Wake und For Honor für PC gratis zum Download

Michael Söldner

Eine Woche lang stehen im Epic Games Store Alan Wake und For Honor zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Das im Jahr 2010 veröffentlichte Alan Wake ist auch heute noch eine Runde wert! © remedygames.com

Im Epic Games Store werden ab heute Nachmittag zwei PC-Spiele zum kostenlosen Download angeboten. Für eine Woche lang stehen Alan Wake und For Honor gratis zur Verfügung. Bis Ende 2019 will Epic jede Woche neue PC-Spiele verschenken. Sobald die beiden Spiele einmal der eigenen Spiele-Bibliothek hinzugefügt wurden, stehen sie dauerhaft zur Verfügung.

Das Actionspiel For Honor von Ubisoft schickt euch in Arenen, in denen andere Mitspieler per Nahkampf besiegt werden müssen. Durch ein taktisch anspruchsvolles und tiefgründiges Kampfsystem unterscheiden sich die zur Verfügung stehenden Helden sehr stark. Mit einem Meta-Score von knapp 74 Prozent überzeugt die PC-Version. Interessierte Spieler sollten unbedingt herausfinden, ob ihnen das actionreiche Spielprinzip von For Honor zusagt.

Das zweite Gratis-Spiel im Epic Games Store ist das Action-Adventure Alan Ware. Das Spiel von Remedy Entertainment schickt den Spieler in das an Twin Peaks erinnernde Örtchen Bright Falls. In der Dunkelheit muss sich der Held mit einer Taschenlampe gegen fiese Kreaturen zur Wehr setzen. Speziell das Wettersystem sorgt für eine einmalige Atmosphäre, auch wenn sich Spieler zum Release im Jahr 2010 deutlich mehr von Alan Wake erhofft hatten. Dennoch erreicht die PC-Version einen erstklassigen Meta-Score von 83 Prozent . Beide Spiele sollten noch im Laufe des Tages im Store auftauchen.

Alan Wake und For Honor gratis im Epic Games Store herunterladen