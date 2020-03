Aktuelle Kinofilme per Stream bei Prime Video erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Bei Prime Video von Amazon sind die ersten aktuellen Kinofilme ausleihbar. Mehr Filme dürften nach und nach folgen.

Vergrößern Szene aus dem Film Emma © Youtube / Universal Pictures

Aufgrund der Coronavirus-Krise sind in Deutschland auch die Kinos geschlossen, wodurch der Filmbranche Umsätze wegbrechen. Die Filmbranche reagiert nun damit, indem die aktuellen Kinofilme per Stream verfügbar gemacht werden. In den USA ist bereits mit Amazon Prime Video Cinema ein neuer Channel gestartet, in dem man Filme ausleihen kann, die sonst derzeit im Kino laufen würden.

Auch in Deutschland verfolgt Amazon offensichtlich gemeinsam mit den Filmstudios die gleichen Pläne. Bei Amazon Prime Video sind die ersten sogenannten Heimkino-Premieren verfügbar. Dabei handelt es sich um Filme, die erst kürzlich ihren deutschen Kinostart hatten. "Prime Video bringt Ihnen das Kino nach Hause", heißt es in den Beschreibungstexten.

So ist beispielsweise der Film EMMA mit Amber Anderson, Miranda Hart und Rupert Graves hier bei Amazon Prime Video für 17,99 Euro sowohl in der HD- als auch in der SD-Variante ausleihbar. Eine Kaufoption gibt es derzeit noch nicht. Der deutsche Kinostart war erst Anfang März 2020.



Seine "Heimkino-Premiere" feiert bei Amazon Prime Video auch der Film Der Unsichtbare mit Storm Reid und Harriet Dyer, nachdem er erst Ende Februar 2020 in die deutschen Kinos gekommen war. Der Kinofilm kann hier bei Amazon Prime Video bereits für 17,99 Euro ebenfalls in HD- als auch SD-Qualität ausgeliehen werden.

