Akkus von Pedelecs fingen Feuer: Lyft stoppt Verleih

Hans-Christian Dirscherl

Lyft stoppt seinen Verleih von Pedelecs. In mindestens zwei Fällen fingen die Akkus der Pedelecs Feuer.

Vergrößern Lyft-Pedelec als Feuerstuhl © twitter.com/zrutta44

Der Mobildienstleister Lyft zieht seine Pedelec-Modelle bereits zwei Monate nach dem Start seines Pedelec-Leihservices in San Francisco wieder zurück, wie The Verge berichtet. Denn zwei Lyft-Räder wurden im wahrsten Sinne des Wortes zum Feuerstuhl: Die Akkus fingen Feuer.

Lyft ist am Verleih-Geschäft mit konventionellen Fahrrädern und Pedelecs über seine Tochterfirma Motivate beteiligt. Die Leihräder können in einer ausgewiesenen Zone in San Francisco ausgeliehen werden. Auch in Oakland und San Jose kann man sich Lyft-Räder ausleihen.

Am 27. Juli 2019 wurde auf Twitter ein Foto veröffentlicht, dass ein Lyft-Pedelec mit ausgebranntem Akku zeigt. Zur Brandursache liegen in diesem Fall aber keine Informationen vor. Theoretisch wäre es also denkbar, dass der Akku von außen zerstört wurde. Die Zeitung San Francisco Examiner berichtete kurz darauf aber über einen weiteren Brand eines Lyft-Rads. Dabei sah ein Zeuge sogar, wie die Flammen aus dem Akku kamen. Daraufhin reagierte Lyft und stoppte den Verleih seiner Pedelecs in allen drei US-Städten.

Lyft will die Räder nun untersuchen. Das Unternehmen habe bisher keine Hinweise auf Verletzte. Lyft wolle nicht ausschließen, dass die Akku-Brände durch Vandalismus verursacht wurden. Lyft wolle die Räder bald wieder in den Verleih bringen, vorher müsse aber die Brandursache gefunden und gegebenenfalls durch technische Änderungen beseitigt werden.



Bereits im April 2019 gab es Probleme mit den Motivate/Lyft-Pedelecs. Damals kam es vor, dass die Vorderradbremse so stark bremste, dass das Vorderrad blockierte und Fahrer über den Lenker stürzten.



