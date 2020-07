Akku von 0 auf 100% in 15 Minuten - mit Quick Charge 5

Panagiotis Kolokythas

Qualcomm Quick Charge 5 lädt mobile Geräte noch schneller und effizienter auf - mit 100 Watt und mehr.

Vergrößern Qualcomm Quick Charge 5 lädt mobile Geräte noch schneller und effizienter auf © Qualcomm

Qualcomm hat seine verbesserte Akku-Ladetechnologie Quick Charge 5 vorgestellt, die nun in den kommenden Wochen und Monaten das seit dem Jahr 2016 verfügbare Quick Charge 4 ablösen wird. Vorausgesetzt natürlich, das mobile Gerät unterstützt auch Quick Charge 5. Laut Angaben von Qualcomm werden aber bereits demnächst die ersten passenden Smartphones von Herstellern vorgestellt, die Quick Charge 5 unterstützen. Zu den Partnern, die Quick Charge einsetzen, gehört beispielsweise Samsung, welches am 5. August insgesamt fünf neue Geräte vorstellen wird, darunter das Galaxy Note 20.



Quick Charge 5 ist die laut Qualcomm "erste kommerziell" für alle Hersteller verfügbare Schnelllade-Technik, bei der über 100 Watt zum Aufladen der Geräte genutzt werden. Ein 4.500-mAh-Akku könne mit der neuen Technologie innerhalb von fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen werden. Die vollständige Aufladung erfolge innerhalb von 15 Minuten. Das ist in der Tat sehr, sehr schnell.



Vorausgesetzt wird allerdings, dass sich im Smartphone ein Doppelzellen-Akku befindet, denn nur dann kann Quick Charge 5 die 100 Watt für das Aufladen ausschöpfen. Bei einem Einzellen-Akku, wie sie aktuell häufig noch in Smartphones verbaut sind, komme 45 Watt zum Aufladen zum Einsatz, was länger dauere.



Im Vergleich zu Quick Charge 4 habe sich laut Qualcomm der Aufladevorgang insgesamt um den Faktor 4 beschleunigt. Außerdem sei die Effizienz um 70 Prozent gestiegen und beim Aufladen entstehe eine um etwa 10 Grad Celsius niedrige Wärmeentwicklung.





Die besten Akku-Apps für Android



So verlängern Sie die Akku-Leistung bei Smartphone und Notebook