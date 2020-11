Air Jordan XI Adapt: Neue selbstschnürende Sneaker von Nike

Denise Bergert

Zum 25-jährigen Jubiläum der Air Jordan XI spendiert Nike dem Kult-Sneaker ein selbstschnürendes Remake.

Vergrößern Air Jordan XI Adapt sind ab Ende Dezember bei Nike erhältlich. © Nike

Sportartikel-Hersteller Nike spendiert dem Kult-Turnschuh Air Jordan XI zum 25-jährigen Jubiläum mit dem Air Jordan XI Adapt ein weiteres Remake. Nike behält dabei die Original-Silhouette bei und gibt den Basketball-Schuhen einen zeitgemäßen Look in den Farben Schwarz und Weiß. Wie einige vorangegangenen Sneaker-Modelle von Nike verfügen auch die neuen Air Jordan XI Adapt über die automatische Schnürsenkel-Technik Nike Adapt.

Die Turnschuhe werden per Bluetooth mit der zugehörigen Nike Adapt App für iOS und Android verbunden. Hier können Nutzer die Festigkeit der Schnürsenkel individuell anpassen und unterschiedliche Presets speichern. Über die App lassen sich auch die in den Schuhen integrierten LEDs mit Farben und Blink-Mustern steuern. Wer die App gerade nicht zur Hand hat, kann die Schnürsenkel auch über Knöpfe an den Sohlen-Außenseiten manuell steuern. Für die Funktion von Nike Adapt sind ein Bluetooth-Modul und Akkus in den Schuhen integriert, die sich drahtlos laden lassen. Den Release der Air Jordan XI Adapt plant Nike für den 30. Dezember 2020 in der SNKRS-App. Ein Preis für die Sneaker wurde bislang allerdings noch nicht genannt.

