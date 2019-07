René Resch

Noch bis zum 15. Juli können Steam-Nutzer das rundenbasierte Strategiespiel Age of Wonders III kostenlos abstauben.

Vergrößern Age of Wonders III kostenlos bei Steam © Paradox Interactive

Noch bis Montag, den 15. Juli 2019 um 19 Uhr können Sie sich auf der Spiele-Plattform Steam das beliebte rundenbasierte Strategiespiel Age of Wonders III des Entwicklers Triumph Sudios sichern. Sobald Sie das kostenlose Spiel in Ihre Spiele-Bibliothek hinzugefügt haben, bleibt es Ihnen auch nach Ablauf des Angebots weiterhin erhalten. Benötigt wird nur ein registrierter Steam-Account.



Age of Wonders III bietet eine moderne Interpretation der Age-of-Wonders-Reihe. Im neusten Teil wurde das Spiel daher um Rollenspiel-Elemente erweitert. " Dank der einzigartigen Mischung aus Reichsaufbau, Rollenspiel und taktisch fordernden Kämpfen ist Age of Wonders III die neue Referenz in Sachen Fantasy-Rundenstrategie und wird Veteranen der Serie gleichermaßen begeistern wie Neueinsteiger. "

Age of Wonders III kostenlos bei Steam erhältlich

Weitere kostenlose Spiele

Im Epic Games Store gibt ebenfalls laufend kostenlose PC-Spiele. Aktuell gibt es das Dungeon-Crawler-Game Torchlight für lau:



Gratis-PC-Spiel im Epic Games Store



Weitere großartige Games für wenig Geld

Im Humble Monthly für August 2019 erhalten Sie für zirka zehn Euro sofortigen Zugriff auf Kingdom Come Deliverance und Surviving Mars. Weitere Titel, die das Bundle beinhaltet, werden ab dem 2. August 2019 enthüllt. Das Top-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance sowie Surviving Mars können Sie allerdings sofort spielen:

Nur 10 Euro: Top-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance im neuen Humble Monthly