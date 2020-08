Age of Empires III Definitive Edition ab 15.10. erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Der Starttermin von Age of Empire III Definitive Edition steht fest. Über Xbox Game Pass (PC) gibt es das Spiel auch gratis.

Vergrößern Age of Empires III - Definitive Edition erscheint am 15. Oktober 2020 © Microsoft

Zum Start der digitalen Gamescom 2020 hat Microsoft auch den Starttermin für Age of Empires III: Definitive Edition enthüllt. Die aufgepeppte Variante des Echtzeitstrategie-Spiels aus dem Jahr 2005 wird ab dem 15. Oktober 2020 über Steam, Windows Store und im Xbox Game Pass für PC (Beta) erhältlich sein. Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich.

Nach den Definitive-Editionen von Age of Empires und Age of Empires II erhält damit auch der dritte Teil eine grundsätzliche Generalüberholung. Dazu gehören 4K-Grafik, neu gebaute 3D-Objekte, eine modernisierte Nutzeroberfläche, Cross-Play-Multiplayer und vollständig verbesserte Musik und Audioeffekte.

Inhaltlich gibt es bei Age of Empires III: Definitive Edition aber auch Verbesserungen im Vergleich zum Original. So werden dem Spiel zwei neue Zivilisationen hinzugefügt und es gibt auch die beiden neuen Spielmodi "Historische Schlachten" und "Art of War"-Herausforderungen. Bei den Zivilisationen kommen "Die Schweden" und "Die Inkas" hinzu. Das Original inklusive Erweiterungen enthielt 14 Zivilisationen.

Wie Microsoft mitteilt, wurden die bereits in Age of Empires III enthaltenen Zivilisationen zu den Ureinwohnern Amerikas gemeinsam mit Stammesberatern neu gestaltet. Das Ziel, so Microsoft: "die Einzigartigkeit ihrer Völker, ihrer Geschichte und ihrer Kulturen respektvoll und genau zu erfassen." Weitere Details dazu soll es später noch vor Veröffentlichung des Spiels geben.

Rabatte und Xbox Game Pass (PC)

Besitzer von Age of Empires: Definitive Edition und Age of Empires II: Definitive Edition erhalten beim Kauf oder der Vorbestellung von Age of Empires III: Definitive Edition auf Steam einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent und dürfen die Sammlung damit günstiger vervollständigen.

Wer Xbox Game Pass für PC bereits abonniert hat (1. Monat gratis, dann für 3,99 Euro/Monat), der hat bereits kostenlos Zugriff auf die ersten beiden Teile und dann ab dem 15. Oktober auch auf Age of Empires III: Definitive Edition.



