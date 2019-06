Age of Empires II Definitive Edition kommt

Michael Söldner

Die Definite Edition von Age of Empires II will Microsoft im Rahmen der Pressekonferenz auf der E3 vorstellen.

Vergrößern Age of Empires II gehört trotz seines Alters zu den beliebtesten Strategiespielen aller Zeiten. © ageofempires.com

Vom Klassiker Age of Empires steht seit 2018 bereits eine Neuauflage zur Verfügung, Fans mussten aber weiterhin auf ein 4K-Remaster des Nachfolgers Age of Empires II warten. Nun hat der zu den Microsoft Game Studios gehörende Entwickler die Enthüllung der Age of Empires II: Definitive Edition für die E3 2019 angekündigt. Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz soll die Neuauflage am 9. Juni erstmals gezeigt werden. Anwesende Gäste können das Spiel mit 4K-Grafik, einem verbessertem Soundtrack und vier neuen Zivilisationen im Rahmen der Messe sogar schon ausprobieren.

Wer die E3 hingegen nicht besuchen kann, der kann sich für das Age of Empires Insider Programm anmelden. Grundlage hierfür ist ein Xbox-Live-Konto sowie das Erreichen des Mindestalters von 18 Jahren. Das Insider Programm umfasst Neuigkeiten zur Entwicklung, Insider-Umfragen zur Verbesserung des Spiels sowie die Chance, für Spieletests rund um Age of Empires eingeladen zu werden. Mit Age of Empire III arbeitet Microsoft an einem weiteren Remaster. Auch die Entwicklung von Age of Empires IV habe bereits begonnen. Wer die Veröffentlichung der Age of Empires II Definitive Edition nicht erwarten kann, sollte sich die seit 2013 erhältliche Neuauflage Age of Empires II HD Edition anschauen, die die Erweiterung The Conquerors schon enthält und mit schärferen Texturen glänzt.

