Ärgerlich: Windows 11 Home setzt Microsoft-Konto voraus

Panagiotis Kolokythas

Windows 11 Home drängt Nutzer offenbar dazu, ein Microsoft-Konto statt eines lokalen Kontos zu verwenden. Das ist äußerst nervig.

Vergrößern Windows 11 Home setzt wohl Microsoft-Konto voraus © Microsoft

Bei Windows 11 wird es wohl eine Änderung geben, die vielen nicht gefallen dürfte: Für die Nutzung von Windows 11 Home wird während des Installationsprozesses ein Microsoft-Konto (kurz: MSA für Microsoft Account) vorausgesetzt. Eine Installation mit lokalem Konto wird wohl nicht möglich sein. Dazu wird dann Windows 11 Pro benötigt. Das berichtet jedenfalls unsere US-Schwesterpublikation PC-WORLD und bezieht sich dabei auf eine Quelle, die Microsoft nahestehe.

Wer also gleich zu Beginn Windows 11 mit einem lokalen Konto nutzen möchte, der muss von Windows 10 Pro auf Windows 11 wechseln, wodurch er dann Windows 11 Pro erhält. Oder Windows 11 mit einem gültigen Windows-10-Pro-Produktschlüssel installieren. Das ist problemlos möglich. Außerdem können Sie auch ganz einfach von Windows 10 Home auf Windows 10 Pro wechseln, wie wir auch in diesem Artikel erläutern . Dann sind sie für die Zeit gewappnet, sobald Windows 11 dann als Gratis-Update verfügbar ist, vorausgesetzt natürlich, Ihr Rechner erfüllt die neuen Hardware-Anforderungen , die im Netz schon für heftige Kritik an Windows 11 gesorgt haben.

Etwa weil nur Intel-CPUs ab der 8ten Generation unterstützt werden, obwohl technisch nichts dagegen spräche auch frühere Intel-CPUs zu unterstützen. Immerhin will Microsoft die CPU-Anforderungen jetzt überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Mit der Microsoft-Konto-Pflicht in Windows 11 Home erhalten Kritiker neuen Zündstoff.







Windows 11 Home: Microsoft-Konto-Pflicht ist nervig und unnötig

Bei unseren Tests der Entwickler-Build von Windows 11 fanden wir bereits heraus, dass Windows 11 Home zwingend eine Internet-Verbindung zur Fertigstellung der Installation verlangt. Wir wissen nicht, ob diese Einschränkung auch bleibt. Bei Windows 11 Pro lässt sich das Betriebssystem auch ohne Internet-Verbindung installieren. Was die Pflicht für ein Microsoft-Konto hat sich nicht viel im Vergleich zu Windows 10 geändert: Unter Windows 11 Pro kann auch ein Offline-Konto genutzt werden. Unter Windows 11 Home muss der bekannte Trick angewendet werden, um den Microsoft-Konto-Zwang zu umgehen. Ob das so bleibt, kann bezweifelt werden.



Seit Kurzem ist die erste Vorabversion von Windows 11 für Windows Insider erhältlich und wir haben auch diese Version bereits angetestet. Mehr dazu in unserem Artikel: Windows 11 Beta jetzt selber testen.



Die Microsoft-Konto-Pflicht ist laut der Microsoft nahestehenden Quelle aber nicht dauerhaft gültig bei Windows 11 Home. Der Nutzer soll nämlich nach erfolgreicher Installation auch jederzeit ein lokales Konto anlegen können. Nur eben bei der Installation oder dem ersten Start von Windows 11 Home nach einem PC-Neukauf, sei das Einloggen mit einem Microsoft-Konto notwendig.

Letztendlich ist also die Microsoft-Konto-Pflicht bei der Ersteinrichtung und Installation von Windows 11 Home einfach nur nervig. Hier spekuliert Microsoft wohl darauf, dass sich die Mehrheit der Nutzer keine Mühe dann machen, doch noch ein lokales Konto einzurichten.



Microsoft drängt Nutzer zu Microsoft-Konten

Aus der Sicht von Microsoft ist es irgendwie verständlich, dass zumindest die Windows-11-Home-Nutzer dazu gedrängt werden, Windows mit einem Microsoft-Konto zu nutzen. Wie es bereits während der Ära von Windows 10 geschehen ist.

Microsoft bietet synchronisierte Zusatzdienste an, wie Onedrive-Cloud-Speicher und Office-Apps im Web, und im Gegenzug erhält das Unternehmen Daten darüber, wie die Nutzer Windows und Microsoft-Dienste verwenden und natürlich zusätzliche Einnahmemöglichkeiten.

Microsoft bietet zwar viele, viele Optionen an, mit denen die Nutzer Ihre Privatsphäre in Windows 10 schützen können. Aber insgeheim hofft man bei Microsoft sicherlich, dass sich die Mehrheit der Nutzer nicht darum kümmern.