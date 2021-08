Adobe übernimmt Frame.io für 1,2 Mrd. US-Dollar

Denise Bergert

Adobe kauft den Entwickler von kollaborativer Video-Software Frame.io für 1,275 Milliarden US-Dollar.

Vergrößern Frame.io gehört bald zu Adobe. © Frame.io

Software-Entwickler Adobe gibt in dieser Woche die Übernahme von Frame.io bekannt. Das Unternehmen entwickelt die beliebte kollaborative Video-Produktionssoftware Frame.io. Adobe investiert 1,275 Milliarden US-Dollar in die Akquisition. „Mit dieser Akquisition begrüßen wir ein unglaublich kundenorientiertes Team und fügen die Cloud-nativen Workflow-Funktionen von Frame.io hinzu, um den kreativen Prozess kollaborativer, produktiver und effizienter zu gestalten und so die Kreativität für alle weiter zu entfesseln,“ Scott Belsky, Chief Product Officer und Executive Vice President von Creative Cloud in einer offiziellen Mitteilung .

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg habe Adobe bereits selbst versucht, eine ähnliche Software zu entwickeln, habe sich jedoch schließlich für die Übernahme von Frame.io entschieden, da viele Kunden die Lösung bereits in ihren Workflow integriert hätten. Frame.io transferiert den zeitintensiven Prozess der Videomaterial-Sichtung und der Prüfung von vorgenommenen Änderungen und transferiert diesen mit einer Google-Workspace-ähnlichen Oberfläche ins Web. Kunden und Video-Redakteure können die cloud-basierte Software von Frame.io nutzen, um Videos zu speichern, zu sichten und Kommentare zu hinterlassen. Frame.io wurde bereits in beliebte Video-Software wie Premiere Pro, Final Cut Pro oder Avid Media Composer integriert.

Nach der Übernahme sollen die bekannten Funktionen von Frame.io bestehen bleiben. Geplant ist eine tiefere Integration in Premiere Pro und Creative Cloud. Der Support für Software, die nicht von Adobe stammt, soll weiterhin bestehen bleiben.