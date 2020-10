Adobe stopft kritische Lücken in Photoshop und Illustrator

Frank Ziemann

Adobe hat etliche weitere Sicherheits-Updates bereitgestellt. Sie betreffen Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, InDesign sowie weitere Programme.

Vergrößern Adobe Patch Day mit vielen Updates

Adobes Beitrag zum Patch Day im Oktober beschränkte sich auf ein Update für den Flash Player . Eine Woche später hat Adobe nun ein umfangreiches Bündel wichtiger Sicherheits-Updates bereitgestellt, die kritische Lücken schließen. Neben Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator und InDesign sind auch Animate, Dreamweaver, Marketo, Media Encoder und Creative Cloud Desktop betroffen.



Bereits Ende letzter Woche hat Adobe für die Shop-Software Magento Updates auf die neuen Versionen 2.4.1 und 2.3.6 veröffentlicht. Darin haben die Entwickler neun Schwachstellen beseitigt, darunter zwei als kritisch ausgewiesene. Alle Lücken wurden durch externe Forscher entdeckt und gemeldet.



In After Effects, Animate, Creative Cloud Desktop App, Illustrator, InDesign, Media Encoder, Photoshop und Premiere Pro haben die Adobe-Entwickler jeweils mindestens eine als kritisch ausgewiesene Sicherheitslücke geschlossen. In Marketo und Dreamweaver handelt es sich um je eine Schwachstelle mit hohem Risikopotenzial. Anfällig sind jeweils nur die Windows-Versionen, aber auch für macOS stehen aktualisierte Versionen bereit. Mehr Details lieferte die nachfolgende Tabelle:





Produkt anfällige Version(en) abgesicherte Version Lücken Risiko After Effects 17.1.1 und älter 17.1.3 2 kritisch Animate 20.5 und älter 21.0 3 kritisch Creative Cloud Desktop App 2.1 und älter 2.2 1 kritisch Creative Cloud Desktop App 5.2 und älter 5.3 1 kritisch Dreamweaver 20.2 und älter 21.0 1 hoch Flash Player 32.0.0.433 und älter 32.0.0.445 1 kritisch Illustrator 24.2 und älter 25.0 7 kritisch InDesign 15.1.2 und älter 16.0 1 kritisch Magento 2.3.5 und älter 2.3.6 9 kritisch Magento 2.4.0 und älter 2.4.1 9 kritisch Marketo 1.4355 und älter 1.4357 1 hoch Media Encoder 14.4 und älter 14.5 1 kritisch Photoshop CC 2019 20.0.10 und älter – 1 kritisch Photoshop 2020 21.2.2 und älter 21.2.3 1 kritisch Photoshop 2021 – 22.0 – – Premiere Pro 14.4 und älter 14.5 1 kritisch

Die aktuellen Adobe Security Bulletins finden Sie auf dieser Seite des Herstellers.