Adobe stopft kritische Lücken in After Effects und Acrobat

Frank Ziemann

Adobe hat Sicherheits-Updates für zehn Programme bereitgestellt. Die Updates für Acrobat Reader und After Effects beseitigen mehrere als kritisch eingestufte Sicherheitslücken.

Vergrößern Adobe Patch Day Juni

Adobe steuert zum Patch Day im Juni Sicherheits-Updates bei, die 41 Lücken in zehn Produkten schließen. Im Vormonat waren es 43 Schwachstellen in 12 Programmen. Der Software-Hersteller beseitigt diesmal Schwachstellen in Acrobat und Reader, Experience Manager, Creative Cloud Desktop, Premiere Elements, Photoshop und Photoshop Elements, Connect, After Effects, Animate und RoboHelp Server. Gut die Hälfte dieser Sicherheitslücken ist als kritisch ausgewiesen, fast alle sind durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und gemeldet worden. Angriffe, bei denen eine oder mehrere dieser Schwachstellen ausgenutzt würden, sind bislang nicht bekannt



In den PDF-Tools Acrobat und Acrobat Reader hat Adobe insgesamt fünf Schwachstellen beseitigt, die der Hersteller alle als kritisch ausweist. Sie können mit präparierten PDF-Dateien ausgenutzt werden, um beliebigen Code einzuschleusen und mit Benutzerrechten auszuführen.



In After Effects bis einschließlich 18.2 hat Adobe 16 Sicherheitslücken geschlossen, von denen der Hersteller acht als kritisch ausweist. Im ungünstigsten Fall könnte ein Angreifer beliebigen Code einschleusen und mit Benutzerrechten ausführen. Ein Update auf Version 18.2.1 stopft die Lücken.



Adobe Animate 21.0.6 und älter weist acht Sicherheitslücken auf, von denen Adobe die Hälfte als kritisch eingestuft. Bei allen werden Speichergrenzen überschritten. Das kann zur Code-Ausführung oder Datenlecks führen. Ein Update auf Version 21.0.7 schließt die Lücken.



In Photoshop 2020 21.2.8 und älter sowie in Photoshop 2021 22.4.1 und älter hat Adobe zwei als kritisch eingestufte Schwachstellen behoben. Die Pufferüberläufe könnten es einem Angreifer ermöglichen, beliebigen Code einzuschleusen und auszuführen. Abhilfe schaffen Updates auf Photoshop 2020 21.2.9 sowie Photoshop 2021 22.4.2.



In der Creative Cloud Desktop App, Premiere Elements und Photoshop Elements hat Adobe jeweils den gleichen Fehler im Installer beseitigt. Der legt eine temporäre Datei mit den falschen Berechtigungen an, was Adobe als hohes Risko ansieht. In der Creative Cloud Desktop App kommt noch die als kritisch eingestufte Schwachstelle CVE-2021-28594 hinzu, die aus einem unsicheren Suchpfad besteht. Updates beseitigen die Probleme.



Die aktuellen Adobe Security Bulletins finden Sie auf dieser Seite des Herstellers.



Produkt anfällige Version(en) abgesicherte Version Schwachstellen, Risiko Acrobat und Reader DC 2021.001.20155 und älter 2021.005.20148 5 kritisch Acrobat und Reader 2020 2020.001.30025 und älter 2020.004.30005 5 kritisch Acrobat und Reader 2017 2017.011.30196 und älter 2017.011.30197 5 kritisch After Effects 18.2 und älter 18.2.1 8 kritisch, 7 hoch, 1 mittel Animate 21.0.6 und älter 21.0.7 4 kritisch, 3 hoch, 1 mittel Connect 11.2.1 und älter 11.2.2 1 hoch Creative Cloud Desktop 2.4 und älter 2.5 1 kritisch, 1 hoch Experience Manager 6.5.8.0 und älter 6.5.9.0 3 hoch, 1 mittel Experience Manager Cloud Service Auto-update 3 hoch, 1 mittel Photoshop 2020 21.2.8 und älter 21.2.9 2 kritisch Photoshop 2021 22.4.1 und älter 22.4.2 2 kritisch Photoshop Elements 5.2 und älter 5.3 1 hoch Premiere Elements 5.2 und älter 5.3 1 hoch RoboHelp Server 2019.0.9 und älter 2020.0.1 1 kritisch