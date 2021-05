Adobe schließt kritische PDF-Lücken

Frank Ziemann

Adobe hat Sicherheits-Updates für ein Dutzend Programme bereitgestellt. Die Updates für Acrobat Reader beseitigen auch eine Lücke, die bereits für Angriffe ausgenutzt wird.

Vergrößern Adobe Patch Day Mai

Adobe steuert zum Patch Day im Mai Sicherheits-Updates für 12 Produkte bei. Der Software-Hersteller beseitigt insgesamt 43 Schwachstellen in Acrobat und Reader, Experience Manager, InDesign, Illustrator, InCopy, Adobe Genuine Service, Magento, Creative Cloud Desktop, Media Encoder, Medium, After Effects und Animate. Mehr als die Hälfte dieser Sicherheitslücken ist als kritisch ausgewiesen, fast alle sind durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und gemeldet worden.



In den PDF-Tools Acrobat und Acrobat Reader hat Adobe insgesamt 14 Schwachstellen beseitigt, von denen der Hersteller zehn als kritisch ausweist. Sie können mit präparierten PDF-Dateien ausgenutzt werden, um beliebigen Code einzuschleusen und mit Benutzerrechten auszuführen. Adobe liegt ein Bericht vor, laut dem die Lücke CVE-2021-28550 bereits für begrenzte Angriffe auf Windows-Nutzer des Acrobat Reader genutzt würde. Adobe hat Updates für die anfälligen Versionen bereitgestellt, siehe Tabelle unten.



▶ Die neuesten Sicherheits-Updates



In der Layout-Software InDesign bis 16.0 hat Adobe drei kritische Lücken geschlossen. Die Schwachstellen resultieren aus der unzureichenden Prüfung eingegebener Daten. Daraus können Pufferläufe entstehen, wodurch eingeschleuster Code ausgeführt würde.



In Illustrator 25.2 und älter stecken fünf Sicherheitslücken, die Adobe als kritisch einstuft. Auch hier kann schädlicher Code eingeschleust und ausgeführt werden. In After Effects bis einschließlich 18.1 steckt eine solche Lücke, ebenso in der Creative Cloud Desktop-Anwendung 5.3 und älter.



Von den sieben in der Online-Shop-Lösung Magento geschlossenen Lücken ist keine als kritisch ausgewiesen, eine gilt als hohes Risiko. Bei dieser Schwachstelle (CVE-2021-28556) könnte beliebiger Javascript-Code im Browser ausgeführt werden. Die übrigen Lücken gelten nur als mittleres Risiko.



Die aktuellen Adobe Security Bulletins finden Sie auf dieser Seite des Herstellers .

Produkt anfällige Version(en) abgesicherte Version Schwachstellen, Risiko Acrobat und Reader DC 2021.001.20150 und älter 2021.001.20155 10 kritisch, 4 hoch Acrobat und Reader 2020 2020.001.30020 und älter 2020.001.30025 " Acrobat und Reader 2017 2017.011.30194 und älter 2017.011.30196 " After Effects 18.1 und älter 18.2 1 kritisch Animate 21.0.5 und älter 21.0.6 2 kritisch, 5 hoch Creative Cloud Desktop 5.3 und älter 5.4.3 1 kritisch Experience Manager 6.5.7.0 und älter 6.5.8.0 1 kritisch, 1 hoch Experience Manager 6.4.8.3 und älter 6.4.8.4 " Experience Manager 6.3.3.8 und älter -- " Experience Manager Cloud Service Auto-update " Genuine Service 7.1 und älter 7.3 1 hoch Illustrator 25.2 und älter 25.2.3 5 kritisch InCopy 16.0 und älter 16.2.1 1 kritisch InDesign 16.0 und älter 16.2.1 3 kritisch Magento 2.4.2 und älter 2.4.2-p1 1 hoch, 5 mittel Magento 2.3.6-p1 und älter 2.3.7 " Media Encoder 15.1 und älter 15.2 1 hoch Medium (Oculus) 2.4.5.331 und älter 2.4.5.332 1 kritisch