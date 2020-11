Adobe aktualisiert Reader Mobile und Connect

Frank Ziemann

Adobe hat Sicherheits-Updates für Connect sowie für die Android-Version des Adobe Reader bereitgestellt. Die Updates beseitigen mehrere Sicherheitslücken.

Vergrößern Adobe Patch Day Teil 2

Adobes Beitrag zum Patch Day im November fällt sparsam aus. Im Flash Player hat Adobe nur ein paar Bugs beseitigt. Die neue Version 32.0.0.453 gibt es für alle Plattformen (Windows, macOS und Linux) sowie auch für den in Chrome und Edge (Chromium) integrierten Flash Player. Der im Internet Explorer für Windows 8 und 10 sowie in Edge (EdgeHTML) für Windows 10 eingebaute Flash Player bekommt dieses Update hingegen nicht.



Nachdem Adobe bereits in der letzten Woche etliche Schwachstellen in Acrobat und Acrobat Reader mit Updates geschlossen hat, ist nun die Android-App an der Reihe. In Adobe Reader Mobile für Android behebt der Hersteller eine Sicherheitslücke (CVE-2020-24441), die zu schließen Adobe als wichtig ansieht. Durch unzureichende Zugriffskontrolle könnten sensible Daten offengelegt werden. Betroffen sind Versionen bis einschließlich 20.6. Die neue Version Adobe Reader Mobile 20.9.0 ist abgesichert.



In Connect (früher: Breeze), Version 11.0 und älter, stecken zwei XSS-Lücken (Cross-site scripting). Die Schwachstellen CVE-2020-24442 und CVE-2020-24443 könnten genutzt werden, um beliebigen Javascript-Code im Browser auszuführen. Die neue Version 11.0.5 behebt das Problem. Auch dieses Update findet Adobe wichtig.



Die aktuellen Adobe Security Bulletins finden Sie auf dieser Seite des Herstellers.