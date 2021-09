Activision Blizzard legt Rechtsstreit mit Vergleich in Höhe von 18 Mio. US-Dollar bei

Denise Bergert

Der Publisher hat sich mit der US-Arbeitsaufsichtsbehörde auf einen Vergleich in Höhe von 18 Millionen US-Dollar geeinigt.

Vergrößern Activision Blizzard einigt sich mit der EEOC auf einen Vergleich. © Activision Blizzard

Im Rechtsstreit um angebliche sexuelle Belästigung und Diskriminierung bei Activision Blizzard, hat sich der Spiele-Publisher mit der US-amerikanischen Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) auf einen Vergleich geeinigt . Der Klage der EEOC lag eine dreijährige Untersuchung zugrunde, bei der Activision Blizzard kooperiert hatte. Als Teil des Vergleichs wird der Spielehersteller einen Fonds in Höhe von 18 Millionen US-Dollar einrichten. Über diesen können betroffenen Mitarbeiter Schadensersatzansprüche geltend machen.

Neben der Einrichtung des Fonds erklärte sich Activision Blizzard außerdem bereit, alle diskriminierenden Praktiken im Unternehmen einzustellen und einen Berater einzustellen, der über die Einhaltung der Vorschriften wachen soll. „Wir werden weiterhin wachsam in unserem Engagement für die Beseitigung von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz sein. Wir danken der EEOC für ihr konstruktives Engagement und arbeiten daran, unsere Verpflichtungen zur Beseitigung von unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz zu erfüllen“, sagte Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, in einer Erklärung zur Vereinbarung.

Gelder aus dem Fonds, die nicht in Anspruch genommen werden, will Activision Blizzard an gemeinnützige Organisationen spenden, die sich unter anderem auf die Förderung von Frauen in der Videospiel- und IT-Branche spezialisiert haben. Die Klage der EEOC ist nur eine von mehreren juristischen Auseinandersetzungen für das Unternehmen. Activision war zuvor von der kalifornischen Behörde für faire Beschäftigung und Wohnungswesen, den Investoren des Unternehmens und der Campaign to Organize Digital Employees verklagt worden. Laut dem Wall Street Journal ermittelt außerdem gerade die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde gegen Activision Blizzard.