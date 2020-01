Acer Chromebook im Tagesangebot zum Dealpreis von 199 Euro

René Resch

Bei Amazon gibt es im "Angebot des Tages" das Acer Chromebook 314 zum reduzierten Preis von 199 Euro.

Beim Versandriesen Amazon gibt es im aktuellen "Angebot des Tages" das Acer Chromebook 314 für 199 Euro zum deutlich reduzierten Preis. Das Chromebook besticht durch ein 14-Zoll-Display, Aluminium Unibody, ist mit 19,7 mm sehr flach, leicht und besitzt dennoch eine lange Akkulaufzeit.

Chromebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS von Google betrieben werden, haben den Ruf, einfach, schnell und sicher zu sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Google-Betriebssystem Chrome OS deutlich schlanker als beispielsweise ein Windows-OS ist. Ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört beispielsweise mit Chrome OS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit Chrome OS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich Chrome OS im Online- oder Offline-Modus verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Chromebook-Ratgeber:

Acer Chromebook 314

Notebook, 14 Zoll HD matt, Aluminium Unibody, lange Akkulaufzeit, MicroSD Slot, Google Chrome OS, Silber

Ist der Amazon-Preis in Ordnung?

Amazon bietet das Chromebook von Acer aktuell zu einem Preis von 199 Euro an. Im PC-WELT-Preisvergleich wird das Chromebook vom günstigsten Anbieter für 349 Euro verkauft. Der Amazon-Tagesdeal lohnt sich also und ist durchaus attraktiv.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei dem Angebot um ein Tagesangebot. Wenn Sie sich für das vorgestellte Chromebook interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

Infos zum Acer Chromebook 314

Es handelt sich beim Acer Chromebook 314 um ein Einstiegsgerät mit 14-Zoll-Display, einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel, rund 2 cm Höhe, einem Gewich von 1,5 Kg und einer Akkulaufzeit von bis zu 12,5 Stunden. Hardwaremerkmale sind ein Celeron N CPU mit 1,1 GHz, 64 GB Speicherplatz und 4 GB RAM. Für Arbeiten an Dokumenten und dem Surfen im Internet reicht diese Konfiguration vollkommen aus, ein Multimedia-Alleskönner ist das Gerät natürlich nicht, hier gibt es stärkere Alternativen wie beispielsweise das Acer Chromebook 15 mit Pentium Prozessor und 8 GB RAM für 512,89 Euro.

