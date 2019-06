Acer Beamer im Angebot des Tages bei Amazon

Denise Bergert

Online-Händler gewährt heute auf drei Projektoren von Hersteller Acer bis zu 38 Prozent Rabatt.

Vergrößern Der Acer P1150 DLP kostet heute nur 219 Euro. © Acer

Im Rahmen der Angebot des Tages Aktion von Online-Händler Amazon sind heute drei Beamer-Modelle von Acer mit bis zu 38 Prozent Rabatt zu haben. Das günstigste Modell – der Acer P1150 DLP Projektor – kostet heute nur 219 Euro anstelle der UVP in Höhe von 339 Euro. Der Beamer bietet eine native Auflösung von 800 x 600 Pixeln, eine maximale Helligkeit von 3.600 Lumen und einen Kontrast von 20.000:1. Am integrierten HDMI/MHL-Port können das optionale Acer WirelessHD-Kit oder der Acer WirelessCast angeschlossen werden. Damit können Signale kabellos vom TV-Receiver, dem Smartphone oder der Spielkonsole an den Beamer übertragen werden.

Full-HD-Auflösung bietet der Acer P5530 DLP Projektor zum aktuellen Angebotspreis von 599,99 Euro. Mit 4.000 ist der P5530 zudem heller als das günstigere Modell. Mit dem optionalen Zubehör wird der Beamer ebenfalls streamingfähig. Er ist mit Mac und Windows-PCs kompatibel. Das teuerste der drei Modelle schlägt aktuell mit 1.049 Euro zu Buche. Dafür bietet der Acer M550 DLP Projektor 4K-Auflösung, einen Kontrast von 900.000:1 sowie eine Helligkeit von 2.900 Lumen. Zu den weiteren Features zählen HDR-Unterstützung sowie eine integrierte Zwischenbildberechnung für einen flüssigen Bildlauf.

