Absage für Trump: Deutscher Corona-Impfstoff nicht nur für die USA

Hans-Christian Dirscherl

Donald Trump wollte einen von einem deutschen Unternehmen entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv für die USA. Doch Trump scheitert.

Vergrößern SARS-Coronavirus (Coronaviren). SARS in Vero-Zellen. Transmissions-Elektronenmikroskopie, Ultradünnschnitt © Hans R. Gelderblom, Freya Kaulbars/RKI. Kolorierung: Andrea Schnartendorff

Am Wochenende machte eine Meldung die Runde, die vielen Menschen in Deutschland ernsthafte Sorgen bereitet haben dürfte: US-Präsident Donald Trump wollte laut Medienberichten einen von der deutschen Biotech-Firma Curevac in der Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv für die USA haben. Laut der Welt bot Trump dem Unternehmen Curevac eine Milliarde Dollar für die exklusive Nutzung des Impfstoffes (der allerdings noch nicht fertiggestellt ist).

Trump, der in der Coronakrise bisher ziemlich unglücklich agierte, ließ damit einmal mehr jegliches Fingerspitzengefühl vergessen und ignorierte alle Spielregeln, die zwischen zivilisierten Staaten üblich sind. Jetzt meldet unter anderem n-tv, dass Curevac mit den USA keinen Exklusivvertrag schließen werde.

Curevac sitzt in Tübingen. Laut n-tv erklärte SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, der einer der Gründer und Geschäftsführer der dievini Hopp BioTech Holding ist, dass ein Exklusivvertrag mit den USA nicht infrage komme. Die dievini Hopp BioTech Holding hält 80 Prozent an Curevac.

N-tv zitiert Hopp folgendermaßen: "Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können." Hopp gehe es außerdem auch um die Arbeitsplätze in Deutschland.

Curevac selbst hat nur eine knappe Pressemitteilung auf seiner Webseite veröffentlicht. Darin steht unter anderem, dass man das Ziel habe "Menschen und Patienten weltweit zu erreichen, zu helfen und zu schützen." Und weiter: "CureVac enthält sich jeglicher Kommentare zu den aktuellen Medienspekulationen und weist die Behauptungen über den Verkauf des Unternehmens oder seiner Technologie deutlich zurück."



Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 finanziell. Der Haushaltsausschuss hat 140 Millionen Euro dafür freigegeben. Ein Teil dieses Geldes geht auch an Curevac.

