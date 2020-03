Abo statt Kiosk: PC-WELT Plus Jahresabo zum Sparpreis

Panagiotis Kolokythas

Sparen Sie sich den Weg zum Kiosk: Das PC-WELT Plus Jahresabo Print + Online erhalten Sie nur hier nur für kurze Zeit zum Sparpreis!

Vergrößern PC-WELT Plus Jahresabo für nur 65,70 Euro!

Für kurze Zeit bieten wir Ihnen das PC-WELT Plus Jahresabo (Print + Digital) für nur 65,70 Euro statt 87,60 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 21 Prozent. Sie erhalten damit ein Jahr lang zum Sparpreis das gesammelte Know-how der PC-WELT-Redaktion als gedrucktes Heft und zusätzlich kostenlos alle digitalen Ausgaben in der PC-WELT-App für alle Plattformen (Android, iOS, Windows).

Jetzt hier das PC-WELT Plus Jahresabo zum Sparpreis bestellen



Alle Vorteile des Jahresabos:



12 x PC-WELTplus frei Haus -



Kostenlose App-Ausgaben

Immer pünktlich bei Ihnen

Keine Ausgabe verpassen

Versandkostenfreie Lieferung

PLUS je 2 Doppel-DVDs

PLUS 32 Seiten Extraheft mit Themenspecial

Jeden Monat erklärt PC-WELT digitale Technologien und Anwendungen praxisorientiert und kompetent. Fundierte News, ausführliche Ratgeber und hilfreiche Problemlösungen, Praxistipps und Tricks ermöglichen einen unkomplizierten und optimierten Umgang mit dem Rechner. Im IDG-Testcenter prüft die Redaktion laufend neue Hardware und Computerprogramme auf Herz und Nieren. Die Ergebnisse erscheinen in übersichtlichen Bestenlisten und helfen bei Kaufentscheidungen.



Noch mehr kompetente Tipps, Tricks, Ratgeber, Testergebnisse, Hintergrundwissen und Software: In jeder PLUS-Ausgabe der PC-Welt stecken zwei zusätzliche DVDs und das 32 Seiten starke Extra-Heft im Heft – jeweils rund um ein spannendes Schwerpunktthema. So bauen Sie sich als Plus-Abonnent im Laufe der Zeit ein persönliches Nachschlagewerk und Ihr Softwarearchiv zu allen relevanten Technik-Themen auf.

Jetzt hier das PC-WELT Plus Jahresabo zum Sparpreis bestellen