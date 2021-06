Ab sofort: Echo, Fire HD, Blink, Ring, Fire TV, Kindle deutlich günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft Echo (verschiedene Varianten), Fire Tablet und Kindle (verschiedene Varianten) deutlich günstiger. Viele Kameras sind ebenfalls deutlich preisreduziert. Plus: Spartipp für den Kauf von Blink-Kameras.

Vergrößern Amazon: Echo, Fire TV, Fire Tablet, Kindle deutlich günstiger. Auch bei den Blinks lässt sich sparen. © Amazon

Auch zum Prime-Day am 21. und 22. Juni 2021 verkauft Amazon wieder viele Amazon-Devices deutlich günstiger. So bekommen Sie zum Beispiel Echo 4. Gen., Echo Dot 4. Gen- und Echo Show 5 und 8 in der aktuellen Version mit deutlichem Preisnachlass. Unseren Testbericht zu Echo 4. Gen finden Sie hier und den Testbericht zu Echo Dot 4. Gen können Sie unter diesem Link nachlesen.

Alle Schnäppchenangebote von Amazon am 21.6. und am 22.6.

Auch viele Überwachungskameras Indoor und Outdoor verkauft Amazon jetzt sehr preiswert. Wer sich dagegen mehr für E-Book-Reader oder Tablets interessiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Auch Kindle und Fire HD gibt es jetzt spürbar günstiger, vor allem in den Kids-Versionen. In unserer obigen Liste finden Sie alle Angebote von Amazon-Devices zum Prime Day.

Wichtig: Die preisreduzierten Angebote gibt es bis 22. Juni 23.59 Uhr. Alle Angebote sind bereits jetzt verfügbar.

Spartipp: Blink-Kompletsets günstiger als einzelne Kameras

Falls Sie bereits ein Blink-System aus Kamera und Sync-Modul besitzen, beispielsweise diese Blink-Indoor-System, dann können Sie dieses jederzeit um eine einzelne Blink Indoor oder Blink Outdoor erweitern. Dabei können Sie problemlos Indoor und Outdoorkamera kombinieren. Sie können also beispielsweise ein vorhandenes Blink-Indoor-System jederzeit um eine einzelne Blink Outdoor erweitern und müssen kein zusätzliches Sync-Modul für die neue Blink Outdoor kaufen.

Am Prime-Day ist der Preisvorteil beim Kauf einer einzelnen Blinkkamera aber kaum noch spürbar. Von daher macht es Sinn, wenn Sie keine einzelne Blink-Kamera kaufen, sondern gleich das Komplettsystem inklusive Sync-Modul. Dann haben Sie ein Sync-Modul in Reserve. Zudem kostet am Prime-Day ein Blink-Outdoor-System mit 2 Kameras und Sync-Modul genauso viel wie zwei einzelne Kameras. Ein Komplettset mit vier Kameras und Sync-Modul kommt sogar günstiger als vier einzelne Kameras. In diesen Fällen lohnt sich also aufgrund der Preissenkungen am Prime-Day der Kauf von einzelnen Kameras nicht und Sie sollten stattdessen zu den Komplettsets greifen.



