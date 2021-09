Ab heute deutlich günstiger: Echo, Ring, Blink, Kindle, Fire TV, Tablets

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort gibt es auf Amazon Echo, Ring, Blink, Kindle. Fire TV und Fire Tablets deutlich günstiger. Nur für kurze Zeit. Alle Angebote im Überblick.

Vergrößern Ab heute gibt es wieder viele Schnäppchen auf Amazon. © Hadrian/Shutterstock.com

Sparfüchse aufgepasst. Amazon verkauft ab sofort ausgewählte Amazon-Devices deutlich günstiger ( alle Amazon-September-Angebote finden Sie übrigens hier ): Echos, Fire TVs, Ring- und Blink-Kameras und Fire-Tablets bekommen Sie diese Woche zu deutlich reduzierten Preisen. Der Überblick (Preise sind teilweise minimal gerundet):

Produkt Rabatt in € UVP Angebotspreis Link zum Angebot Fire TV Stick mit Fernbedienung 15 39,99 24,99 Kaufen Echo Show 8 1. Gen. 8 109,99 101,99 Kaufen Eero Pro WLAN-Router 59 169 110 Kaufen Eero WLAN-Router 25 99 74 Kaufen Eero 6 WLAN System 37 149 112 Kaufen Ring Alarm Set 2. Gen. 70 249 179 Kaufen Ring Video Doorbell 10 59 49 Kaufen Ring Video Doorbell 2. Gen. 20 99 79 Kaufen Ring Video Doorbell Pro mit Netzteil 50 179 129 Kaufen Echo Dot 3. Gen. 4 49,99 45,99 Kaufen Blink Mini 12 39,99 27,99 Kaufen Blink Indoor mit 4 Kameras 90 289,99 199,99 Kaufen Blink Indoor mit 3 Kameras 70 229,99 159,99 Kaufen Fire TV Stick 4K Ultra HD 30 59,99 29,99 Kaufen Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite 8 29,99 21,99 Kaufen Echo Flex 15 29,99 14,99 Kaufen Fire HD 10-Tablet 55 149,99 94,99 Kaufen Echo Auto 15 59,99 44,99 Kaufen Fire TV Cube 50 119,99 69,99 Kaufen Echo Show 5 2. Gen. 8 84,99 76,99 Kaufen Kindle Paperwhite, 20 149,99 129,99 Kaufen Kindle Paperwhite 50 229,99 179,99 Kaufen Fire HD 8-Tablet 30 99,99 69,99 Kaufen Fire HD 8 Kids Pro-Tablet 50 134,99 84,99 Kaufen Echo 4. Generation 8 99,99 91,99 Kaufen Echo Dot 4. Generation 4 59,99 55,99 Kaufen Echo Show 5 1. Gen. 40 89,99 49,99 Kaufen Blink Outdoor 3 Kameras 90 299,99 209,99 Kaufen Blink Mini 2 Kameras 19 74,99 55,98 Kaufen Blink Outdoor 36 119,99 83,99 Kaufen Blink Outdoor 4 Kameras 115 379,99 264,99 Kaufen Blink Outdoor 2 Kameras 65 219,99 154,99 Kaufen Blink Indoor Zusatzkamera 27 89,99 62,99 Kaufen Blink Indoor 2 Kameras 51 169,99 118,99 Kaufen Blink Indoor 1 Kamera 30 99,99 69,99 Kaufen Blink Outdoor Zusatzkamera 33 109,99 76,99 Kaufen Blink Outdoor Zusatzkamera 33 109,99 76,99 Kaufen

Tipp: Achten Sie beim Kauf darauf, welcher Generation das jeweilige Echo-Gerät angehört und welche Ausstattung es dementsprechend hat. Zur Einordnung helfen unsere Testberichte. Denn wir haben viele Amazongeräte getestet. Einige unserer Testberichte finden Sie hier:

Echo 4. Gen. im Test: Smarter Lautsprecher mit gutem Sound & Smart Home Hub . Auszug aus dem Testfazit: Amazon hat mit dem neuen Design des Echo 4. Gen. einen Volltreffer gelandet. Noch nie zuvor hat sich ein Echo so unauffällig in die Wohnung eingefügt. Der Soundqualität kommt der durch die neue Form gegenüber dem Vorgänger vergrößerte Tiefe auch zugute. Mit der erstmals in einen Echo integrierten Zigbee-Light-Link-Bridge ersetzt der neue Echo zudem den bisherigen Echo Plus, der bereits nicht mehr lieferbar ist.

Test: Echo Dot 4. Gen. und Echo Dot 4. Gen. mit Uhr. Auszug aus dem Testfazit: Wer mit smarten Lautsprechern und Echos schon bisher nichts anfangen konnte, wird sich vermutlich auch nicht vom Echo Dot 4. Gen. überzeugen lassen. Doch alle anderen Smart-Home-Fans dürfte der neue Echo Dot ansprechen. Sein Design empfinden wir als eine deutliche Weiterentwicklung, der neue Echo Dot ist absolut wohnzimmertauglich. Der Sound erreicht natürlich nicht das Niveau von besonders hochwertigen Lautsprechern, reicht aber für Hintergrundmusik und für das Hören von Hörbüchern und Nachrichten völlig aus. Zumal Sie auch mit dem kleinen Echo den vollen Funktionsumfang von Alexa nutzen können.

Echo Show 10 3. Gen. im Test: Alexa hat Sie immer im Blick. Auszug aus dem Testfazit: Der Echo Show 10 3. Generation bietet mit seinem beweglichen Bildschirm eine interessante neue Funktion, die sicherlich den einen oder anderen Echo-Nutzer überzeugen wird. Unbedingt notwendig ist diese Neuerung aber nicht, man kann auch mit dem Vorhänger oder einem anderen Echo Show grundsätzlich alles machen, was auch mit dem neuen Echo 10 3. Gen. möglich ist, abgesehen von der Wohnraumüberwachung mit steuerbarer Kamera. Die "Folgen"-Funktion hat aber ihren Preis - im wahrsten Sinne des Wortes.

Amazon Echo Show 8 (2. Gen) im Test: Solides Smart-Display der Mittelklasse : Der Echo Show 8 ist ein gutes Smart-Display mit soliden Soundeigenschaften und interessanten Neuerungen bei der Heimüberwachung. Amazon hat die zweite Generation dieses Lautsprechers sinnvoll weiterentwickelt, vor allem bei der Kamera. Wenn Sie sich bereits entschieden haben, dass Alexa der digitale Assistent ist, den Sie in Ihrem Zuhause nutzen möchten, dann ist Echo Show 8 ein ausgezeichnetes Smart-Display der Mittelklasse. Wenn Sie sich aber in der Vergangenheit für Google Assistant entschieden und dessen Nest-Lautsprechern eingesetzt haben, dann gibt es bei Echo Show 8 wahrscheinlich nichts, was Sie zum Umstieg veranlassen könnte.

Echo Auto im Test: Alexa für Autofahrer mit Licht & Schatten. Auszug auf dem Testbericht: Die Inbetriebnahme ist einfach, aus technischer Sicht funktioniert Echo Auto gut, es steht auch recht flott nach dem Losfahren zur Verfügung. Auch die Spracherkennungsqualität ist gut. Doch der zusätzliche Nutzen ist überschaubar. Alexa blockiert die standardmäßige Bluetoothverbindung zu unserem Smartphone und erfordert beim Abrufen einer Navigationsroute Fingereinsatz - das können andere Navigationsgeräte von Tomtom und erst recht fest verbaute Infotainmentsysteme besser.



Kaufberatung Kindle E-Reader



Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test