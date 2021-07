Ab heute bei Aldi: Schickes Lenovo-Convertible für nur 699 Euro

Michael Schmelzle

Das stylische Convertible-Notebook Lenovo Ideapad C340 gibt's bei Aldi mit einem satten Rabatt von fast 20 Prozent für nur 699 Euro. Dank dezidierter Nvidia-Grafikkarte ist der Aldi-Laptop auch für Gelegenheitsspieler geeignet.

Vergrößern Für 699 Euro: Lenovo Ideapad C340 © Lenovo

Aldi verkauft ab dem 1. Juli 2021 das Convertible Lenovo Ideapad C340 nur online auf der Websites von Aldi Süd sowie Aldi Nord . Bei dem Notebook können Sie das 14 Zoll große Multitouch-Display mit Full-HD-Auflösung um 360 Grad drehen, sodass sich der Laptop auch als Tablet nutzen lässt. Zudem bietet das Ideapad dank des geringen Gewichts von lediglich 1650 Gramm sowie des 45-Wh-Akkus mit bis zu 10,5 Stunden Laufzeit eine hohe Mobilität.



Der Vierkernprozessor Intel Core i5-10210U kann bis zu acht Aufgaben (Threads) gleichzeitig bearbeiten und läuft mit einem Basis- respektive Turbo-Takt von 1,6 sowie 4,2 GHz. Die Grafikkarte Nvidia Geforce MX230 kommt mit 2 GB GDDR5-Speicher und bietet in der Full-HD-Auflösung nur bei weniger anspruchsvollen Spielen wie CS Go, Fifa oder Rocket League flüssige Bildraten mit mehr als 60 Bildern/s. Bei grafisch aufwendigen Titeln müssen Sie hingegen meist die Auflösung und den Detailgrad stark reduzieren, um über 30 FPS zu kommen. Das Convertible ist also nur für Gelegenheitsspieler geeignet.

Zur weiteren Ausstattung gehören 8 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD, ein microSD-Kartenleser, eine 720p-Webcam mit akzeptabler Bildqualität und ein WLAN-ac-Modul, das Bluetooth 4.2 mitbringt. Zu den Besonderheiten des Lenovo Ideapad C340 gehören die RapidCharge Schnell-Ladefunktion (ca. 80 % in 1 Stunde), ein Fingerabdrucksensor fürs bequeme Log-In, die beleuchtete Tastatur und eine mechanische Kameraabdeckung. An Anschlüssen bietet das Convertible 2 x USB-A 3.1 Gen1, 1 x USB-C 3.1 Gen1, 1 x HDMI und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für ein Headset. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert. Aldi gewährt 2 Jahre Herstellergarantie auf den Laptop.



Einschätzung: Beim Lenovo Ideapad C340 von Aldi handelt es sich um ein Auslaufmodell mit einer nicht mehr ganz taufrischen Hardware. Das Angebot ist aber unterm Strich günstig. Eine ähnliche Hardware mit dem etwas schnelleren Core i7-10510U und einer doppelt so großen SSD bietet der Acer Aspire 3 A315-55G-754D für 799 Euro. Allerdings müssen Sie bei diesem Acer-Laptop auf alle Besonderheiten einschließlich der Convertible-Funktion verzichten. Das aktuell günstigste Convertible ohne dezidierte Grafikkarte in einer vergleichbaren Leistungsklasse kostet mit dem Acer Spin 3 SP314-54N-51HV ebenfalls mindestens 699 Euro. Wer auf die Grafikkarte verzichten kann, sollte also eher zu diesem Acer-Modell greifen, das eine größere SSD und etwas mehr CPU-Tempo bietet.