Ab heute: O2 einen Monat gratis testen inkl. 5G & ohne Datenlimit, Vertrag endet automatisch

Hans-Christian Dirscherl

Sie können das Mobilfunknetz von O2 ab sofort einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Inklusive 5G und ohne Begrenzung des Datenvolumens. Der Testmonat endet automatisch und wird nicht zu einem kostenpflichtigen Vertrag verlängert. So geht's.

Vergrößern O2: 1 Monat gratis testen inkl. 5G & ohne Datenlimit, Vertrag endet automatisch © O2

O2 will Neukunden davon überzeugen, dass es sein Mobilfunknetz in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich verbessert hat. Deshalb können Neukunden das O2-Mobilfunknetz mit der "O2 Testkarte" einen Monat lang kostenlos ausprobieren. „Das Testangebot richtet sich insbesondere an Menschen in ländlichen Gebieten“, wie Telefonica schreibt. Das hat seinen Grund: Denn gerade abseits der Ballungsgebiete war das O2-Mobilfunknetz lange Zeit schlecht. O2 konnte das aber an vielen Standorten ändern und sein Netz verbessern, wie wir bei Langzeittests feststellen konnten.

Hier geht es zu dem Angebot von O2: Einen Monat gratis O2 testen



Das Testangebot startet am 1. Juni 2021 und gilt nur für Neukunden. O2 berechnet keinen Anschlusspreis und keine Grundgebühr! Das Testangebot umfasst eine Allnet-Flatrate für Internetnutzung, Telefonie und SMS. Der kostenlose Testtarif ist 5G-fähig, vor allem aber: Im Testzeitraum ist das Datenvolumen unbegrenzt. Die theoretisch maximale Surfgeschwindigkeit gibt O2 mit 500 Mbit/s an, in der Realität sind Sie allerdings deutlich langsamer unterwegs.

Vergrößern Die O2 Testkarte.

30 Tage nach Freischaltung der SIM-Karte läuft der Testvertrag automatisch aus, wie O2 betont. Das kostenlose Testkartenagebot gilt allerdings nur für die Nutzung in Deutschland, EU-Roaming ist also nicht Teil des Angebotes. Das Anrufen von Sonderrufnummern und Roaming ist nicht kostenlos und wird je nach Nutzung in Rechnung gestellt.



Das 5G-Netz von O2 ist allerdings noch vergleichsweise wenig ausgebaut. In der Praxis dürfte das aber für die meisten Nutzer kaum eine Rolle spielen, weil sich die meisten Internetanwendungen und Apps auch mit 4G-Tempo zufriedenstellend nutzen lassen. Für einen ersten Test des O2-Netzes reicht 4G allemal.



Sie können den kostenlosen Testmonat ab 1. Juni 2021 in den O2-Shops online auf www.o2online.de buchen.