Hans-Christian Dirscherl

Sie können ab sofort fast alle James-Bond-Filme gratis auf Amazon Prime Video sehen. Ein James-Bond-Film fehlt aber. Dafür gibt es aber ein Special kostenlos.

Vergrößern Ab heute: James-Bond-Filme gratis auf Prime Video. © Amazon

Den 5. Oktober 2022 sollten sich Fans des britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten vormerken. Denn ab morgen, Mittwoch, stehen 24 James-Bond-Filme auf Amazon Prime Video kostenlos zum Anschauen bereit.

So sehen auch Nicht-Prime-Nutzer die Filme gratis

Dieser James-Bond-Film ist aber nicht gratis

Der neueste und 25. Film aus dem Jahr 2021, in dem Daniel Craig zum letzten Mal in die Rolle von James Bond schlüpfte, ist aber nicht auf Amazon Prime Video kostenlos zu sehen. Für " Keine Zeit zu sterben " müssen Sie also extra zahlen.

Echte James-Bond-Kenner fangen jetzt an nachzuzählen. Da es insgesamt 25 Bond-Filme gibt inklusive "Keine Zeit zu sterben" von 2021, zeigt Amazon offensichtlich auch noch einen inoffiziellen James-Bond-Film, weil es in seiner Ankündigung von 25 James-Bond-Filmen spricht. Da Amazon die vollständige Liste der 25 Filme, die auf Prime Video kostenlos zu sehen sein werden, nicht veröffentlicht, müssen wir raten. Vielleicht zeigt Amazon ja "Sag niemals nie" von 1983. Oder aber eine frühe Casino-Royal-Verfilmung.

Update 5.10.: Entgegen unserer Vermutung ist "Sag niemals nie" nicht kostenlos auf Prime Video verfügbar. Anscheinend sind entgegen der Ankündigung der Presseagentur von Amazon doch nur 24 James-Bond-Filme kostenlose auf Prime im Angebot. Der "25. James-Bond-Film" wäre demnach die unten beschriebene Dokumentation zum Sound der James-Bond-Reihe. Eine andere Möglichkeit: der neueste James-Bond-Film " Keine Zeit zu sterben " ist nur nicht in Deutschland kostenlos in Prime enthalten, dagegen durchaus in den USA. Dann würde der Werbeslogan mit den 25 kostenlosen James-Bond-Filmen zumindest in den USA zutreffen:

Vergrößern 25 Filme verspricht Amazon. © Amazon

60 Jahre – 25 Filme

Amazon nimmt übrigens das 60-jährige Jubiläum der James-Bond-Film-Reihe zum Anlass, um die 25 (oder 24) Filme zu zeigen. Denn 1962 lief "James Bond – 007 jagt Dr. No" im Kino. Deshalb wirbt Amazon mit dem Slogan "60 Years. 25 Films. Included with Prime" für seine Aktion.

Ab dem 5. Oktober können Prime-Mitglieder die 25 Filme ohne Zusatzkosten bei Prime Video streamen.

Extra: The Sound of 007 – Amazon Original Documentary

Sogar exklusiv nur auf Amazon Prime Video steht ebenfalls ab dem 5. Oktober "The Sound of 007" bereit. Der Dokumentarfilm gibt Einblicke in die Geschichte von sechs Jahrzehnten James-Bond-Musik und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise von Sean Connerys Dr. No bis zu Daniel Craigs letztem Einsatz in No Time To Die. Produziert wurde der Film von John Battsek bei Ventureland, MGM und EON Productions.

Ebenfalls zur Feier des 60. Geburtstags gibt es bei Amazon eine James-Bond-Playlist . Auch hörenswert: Das Album "Bond 25" vom Royal Philharmonic Orchestra aus London, das im Jahr 2022 alle 25 Titelsongs im Orchester-Arrangement aufgenommen hat. "No Time to Die" ist da auch dabei. Hier bei Amazon Music Unlimited .