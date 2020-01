Ab 250 Euro: Günstige Notebooks für Windows-7-Wechsler bei Media Markt

Michael Schmelzle

Vergrößern Ab 250 Euro sind Windows-7-Wechsler dabei: Super günstige Notebooks bei Media Markt. © Media Markt

Der Support von Windows 7 endet am 14. Januar 2020 und bereits ab 250 Euro können Sie Ihren Office-Rechner mit Windows 7 durch eine modernes Notebook mit vorinstalliertem Windows 10 ersetzen. Bei Media Markt gibt es speziell für Windows-7-Wechsler Laptops zum aktuell günstigsten Preis im Internet. Für lediglich 249,99 Euro bekommen Sie beispielsweise das Lenovo Slim 1-11AST-05 Ice Blue mit Dual-Core-CPU von AMD, 4 GB RAM und 64 GB Flashspeicher mit 11,6-Zoll-WXGA-Display. WLAN-ac und Bluetooth 4.2 sind ebenfalls an Bord. Neben der eisblauen Variante gibt es das Lenovo Slim 1-11AST-05 auch in Grau.

Für schlanke 255,99 Euro ist das nur 1600 Gramm leichte Lenovo Ideapad S145-14IWL zu haben. Zur Ausstattung gehören der 1,8 GHz schnelle Zweikerner Intel Celeron 4205U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, WLAN-ac und Bluetooth 4.2. Das 14-Zoll-Display löst ebenfalls mit 1366 x 768 Bildpunkten auf.

Nur 289,99 Euro kostet das Dell Inspiron 14 3482 mit der Vierkern-CPU Intel Pentium Silver N5000, 4 GB RAM, einer 128 GB großen PCIe-SSD,WLAN-ac und Bluetooth 4.1. Dazu gibt's ein 14-Zoll-WXGA-Display und eine Rubber-Dome-Tastatur sowie diverse Anschlüsse wie 1x HDMI 1.4b, 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Klinke, 1x LAN.

Für nur 349,99 Euro gibt's das HP 14-dk0304ng mit14-Zoll-Display. Das nur 1470 Gramm leichte Notebook setzt auf den 2,4 GHz schnellen AMD Athlon 300U mit dem integrierten Grafikchip Radeon Vega 3, 4 GB RAM, 128 GB großer M.2-SSD. WLAN-n und Bluetooth 4.2. An Anschlüssen stehen 1x USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-C, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A und 1x RJ-45 zur Verfügung.

Wer etwas mehr ausgeben will, greift zum LENOVO Ideapad L340-17IWL für knapp 600 Euro. Dafür gibt's die Vierkern-CPU Intel Core i5-8265U, 8GB RAM, 512GB SSD, WLAN-ac und Bluetooth 4.2. Das große 17,3-Zoll-Display löst mit 1600 x 900 Pixeln auf. Zu den Anschlüssen gehören 1x USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-C, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A und 1x RJ-45.



