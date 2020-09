Hans-Christian Dirscherl

Ein „Deutsches Filmfeuerwerk auf Disney+“ verspricht der Streamingdienst ab dem 25. September. Mit diesen Film-Klassikern.

Vergrößern Ab 25.9.: Deutsches Filmfeuerwerk auf Disney+ © Disney

Der US-Streamingdienst Disney+ zeigt nicht nur Filme von Disney, Marvel oder Star Wars: Denn ab dem 25. September 2020 streamt Disney+ auch eine Reihe deutscher Filmklassiker für Familien. Zwölf deutsche Blockbuster sollen dann im September und Oktober 2020 auf dem Streaming-Service bereit stehen, darunter Constantin-Film-Erfolge wie „Ostwind 1+2“, „Wickie 1+2“, die „Fünf Freunde“-Filmreihe und auch „Hui Buh, das Schlossgespenst“ sowie die Leonine-Neuverfilmung des Klassikers „Das kleine Gespenst“ und die beiden Abenteuerkomödien „Burg Schreckenstein 1+2“.

Hier einige der deutschen Filmen im September und Oktober auf Disney+:



OSTWIND - ZUSAMMEN SIND WIR FREI (ab 25.09.2020 auf Disney+)

OSTWIND 2 (ab 25.09.2020 auf Disney+)

WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER (ab 25.09.2020 auf Disney+)

WICKIE AUF GROSSER FAHRT (ab 25.09.2020 auf Disney+)

FÜNF FREUNDE 1-4 (ab 09.10.2020 auf Disney+)

BURG SCHRECKENSTEIN 1&2 (ab 30.10.2020 auf Disney+)

HUI BUH, DAS SCHLOSSGESPENST (ab 30.10.2020 auf Disney+)

DAS KLEINE GESPENST (ab 30.10.2020 auf Disney+)



Bis Ende 2020 plant Disney weitere deutsche Akquisitionen. Welche Filme Disney dafür ins Auge gefasst hat, verrät der Streamingdienst aber noch nicht.

„Lokale Akquisitionen waren von Anfang an ein wichtiger Baustein unserer Erfolgs-Strategie für Disney+. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren lokalen Partnern, wie u.a. Leonine und Constantin Film, ein solch großartiges Line-up an deutschen Filmen auf die Plattform bringen können. Insbesondere Familien können wir damit ein umfangreiches Paket an deutschen Filmen anbieten, die die Inhalte von Disney+ optimal ergänzen“, sagt Eun-Kyung Park, Senior Vice President, General Manager Media, The Walt Disney Company GSA.



