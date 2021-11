Ab 25.11. bei Aldi: Starker Gaming-PC für 2.499 Euro im PC-WELT-Check

Sebastian Schenzinger

Aldi bietet ab dem 25. November mit dem System Hunter X25 einen gut konfigurierten Gaming-PC an. Die Kombination aus Ryzen 9 5900X, RTX 3070 Ti und 32 GB RAM richtet sich in erster Linie an QHD-Gamer, die mit höchsten Details zocken wollen. Der Preis ist in Anbetracht der aktuellen Marktsituation mehr als fair.

Vergrößern Der Medion Erazer System Hunter X25 ist ab dem 25. November um 7 Uhr bei Aldi für 2499 Euro erhältlich. © Aldi, Medion

Vorweihnachtszeit ist Schnäppchenzeit. So findet am 26. November der traditionelle Black Friday auf Amazon statt. Aldi Nord und Aldi Süd bieten bereits einen Tag zuvor ab dem 25. November um 7 Uhr mit dem Medion Erazer Hunter X25 einen Gaming-PC mit Ryzen 9 5900X und GeForce RTX 3070 Ti im Onlineshop (zum Angebot) für 2499 Euro an.

Medion Erazer System Hunter X25 für 2.499 Euro: Konfiguration

AMD Ryzen 9 5900X (3,70 bis 4,80 GHz, 12 Kerne/24 Threads, 64 MB L3-Cache)

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6X Videospeicher

MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi

2 TB PCIe SSD

32 GB Kingston HyperX Fury RGB (bis zu 3200 MHz)

In Win 103

Alphacool Eisbaer 240 AiO-Wasserkühlung mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern

Seasonic Focus GX750

Windows 11 Home

3 Jahre Garantie

Unsere Analyse der Komponenten des Gaming-PCs

Mit dem AMD Ryzen 9 5900X (zum Test) verbaut Medion einen der derzeit schnellsten Gaming-Prozessoren, wie unser CPU-Vergleich (zum Artikel) zeigt, der mit 12 Rechenkernen kein Problem damit hat, parallel noch einen Stream zu berechnen oder andere Hintergrundaufgaben auszuführen.

Die CPU sitzt auf einem MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi, welches bei der Ausstattung nahezu keine Wünsche offen lässt. Für einen Selbstbau PC hätten wir jedoch eher zur B550-Variante geraten, welche nahezu identisch ausgestattet ist, jedoch mit WiFi 6 statt WiFi 5 den neueren WLAN-Standard verbaut hat. Die Speicherausstattung fällt mit 32 GB DDR4 RAM mit RGB-Beleuchtung von Kingston und einer 2 TB PCIe SSD sehr großzügig aus. Leider gibt Aldi den Hersteller der NVMe SSD nicht an.

Das Gleiche gilt auch für die verbaute Grafikkarte, eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Unser Test (zum Artikel) zeigt, dass es sich dabei um die "schlechteste" Ampere-GPU handelt, da sich Nvidia einen geringen Performance-Zuwachs gegenüber der normalen RTX 3070 mit einer deutlich erhöhten Leistungsaufnahme erkauft. In Zeiten der Grafikkartenknappheit spielt das jedoch nur eine untergeordnete Rolle und schlecht ist die Performance der Grafikkarte auf keinen Fall - alle von uns getesteten Spiele ließen sich in 1440p-Auflösung mit höchsten Grafikdetails flüssig zocken.

Für die Stromversorgung ist das Markennetzteil Seasonic Focus GX750 zuständig, welches über eine 80-PLUS-Gold-Zertifizierung und ein modulares Kabelmanagement verfügt.

Wie schon bei vielen anderen Aldi PCs kommt auch beim System Hunter X25 die All-in-One Wasserkühlung Alphacool Eisbär 240 zum Einsatz, bei der Medion die zwei nicht beleuchteten 120mm-Lüfter gegen die aRGB-Modelle In Win Saturn ausgetauscht hat. Wie bei den betreffenden Vorgänger-PCs fragen wir uns, warum der Hersteller nicht gleich auf die RGB-AiO Alphacool Eisbaer Aurora setzt. Denn die wäre sogar günstiger als die von Medion verbaute Kombi, zumindest im freien Handel. Die Hardware verbaut Medion im In Win 103 mit Glasfenster und beleuchtetem Logo.

Windows 11 ist in der Home Variante vorinstalliert und Aldi gewährt eine dreijährige Garantie.

Unsere Einschätzung: 2.499 Euro für Medion Erazer System Hunter X25 ist ein fairer Preis

Wir haben den PC soweit möglich 1:1 nach konfiguriert (zur Konfiguration) und kommen auf einen Preis von 2735 Euro. Selbst wenn Sie statt Windows 11 auf Windows 10 setzen sollten, liegt der Einzelkomponentenpreis mit 2675 Euro immer noch ein gutes Stück über dem Preis von 2499 Euro für den Medion Erazer System Hunter X25.

Das Angebot ist also in Anbetracht der aktuellen Marktsituation mehr als fair. Wer trotzdem seinen PC selbst zusammenbauen möchte, kann statt dem Ryzen 9 5900X auf den vergleichbar schnellen Intel Core i7-12700KF setzen. Dieser ist derzeit 90 Euro günstiger, allerdings wird dann auch ein Z690-Mainboard benötigt, welche etwas teurer ausfallen. Dennoch lässt sich hier etwas Geld einsparen.

Alternativen

Wenn Sie auf der Suche nach einem Fertig-PC mit vergleichbarer Konfiguration sind, können Sie alternativ auch zum Captiva Highend Gaming R62-776 (zum Preisvergleich) greifen. Dieser setzen ebenfalls auf eine Kombination aus einem Ryzen 9 5900X und einer GeForce RTX 3070 Ti. Großer Kritikpunkt ist hier der RAM, der zwar ebenfalls 32 GB groß ist, allerdings nur mit 2400 MHz taktet. Mainboard ist das ebenfalls gut ausgestattete MSI X570-A Pro, auf WLAN müssen Sie hier jedoch verzichten.

Weitere Kritikpunkte sind, dass Captiva mit dem LC-Power Cosmo Cool nur einen Luftkühler verbaut und auf ein 650W No-Name-Netzteil setzt. Windows 10 Home ist auf einer 1 TB PCIe SSD vorinstalliert und lässt sich auf Windows 11 upgraden. Mit einem Preis von 2339 Euro ist unsere Alternative sogar etwas günstiger als das Angebot von Aldi, hat dafür jedoch ein paar Schwächen.