Ab 179 Euro bei Aldi: Gaming-Laptop, Gaming-PC, Tablet und Notebooks

Aldi Nord und teilweise auch Aldi Süd verkaufen ab dem 5. Dezember 2019 einen Tablet-PC, zwei Notebooks, ein Gaming-Notebook und einen Gaming-PC.

Vergrößern Aldi: Tablet, Notebooks, Gaming-Laptop & Gaming-PC © Aldi

1. Android-Tablet: Das Medion Lifetab E10702 ist ein Android-9-Tablet mit abnehmbarer Tastatur. Über den integrierten Pogo-Pin-Anschlusses lässt sich das Tablet mit der mitgelieferten Tastatur inklusive Touchpad und Schutzcover verbinden.

Vergrößern Medion Lifetab E10702 © Aldi

Der IPS-Touchscreen ist 10 Zoll groß, unterwegs surfen Sie dank eingebautem LTE-Modul auch ohne WLAN. Im Lieferumfang ist ein Aldi-Talk-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben enthalten.



Technische Ausstattung:



10-Zoll-IPS-Touchscreen (1.920 x 1.200 Pixel)

LTE-Cat 4 Modul mit einer Übertragungsrate von bis zu 50/150 Mbit/s

Mediatek MT8766A Quad-Core Prozessor (bis zu 2,0 GHz)

32 GB interner Speicher, erweiterbar per Speicherkarte (nicht im Lieferumfang) enthalten)

3 GB Arbeitsspeicher

5 MP Frontkamera

Ca. 6.000 mAh Li-Ionen Akku

Wireless LAN ac-Standard-Technologie und Bluetooth-5.0-Funktion

GPS-Funktion, Lagesensor

Stereo-Lautsprecher und eingebautes Mikrofon



Anschlüsse: microSIM-Kartenslot, Pogo Pin, microUSB, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

Tablet : ca. 246,4 x 171 x 8,5 mm / ca. 498 Gramm

Multimode-Case inkl. Tastatur: 257 x 189 x 20 mm / ca. 555 Gramm



Das Medion Lifetab E10702 ist für 179 Euro ab dem 5. Dezember 2019 in den Aldi-Nord-Filialen erhältlich. Sie können das Tablet ab dem 5.12. zum gleichen Preis bei Medion kaufen.

Vergrößern Medion P15648 © Aldi

2. Notebook: Das Medion P15648 ist ein 15,6-Zoll-Notebook mit Aluminium-Gehäuse und Intel Core i5-10210U Prozessor der 10. Generation, 8 GB Arbeitsspeicher sowie Nvidia Geforce MX250 Grafik. Eine Akkuladung soll bis zu 6,5 Stunden durchhalten; der Akku soll sich innerhalb von 60 Minuten von 0 auf etwa 80 Prozent laden lassen. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.



Technische Ausstattung:

Intel Core i5-10210U Prozessor (1,60 GHz, bis zu 4,20 GHz mit Intel Turbo-Boost Technology 2.0, 4 Kerne, 8 Threads & 6 MB Intel Smart Cache)

Nvidia Geforce MX250 Grafikkarte mit 2 GB GDDR5 VRAM

15,6 Zoll IPS-Display (1.920 x 1.080 Pixel)

512 GB PCIe SSD

8 GB DDR4 Arbeitsspeicher

2 Lautsprecher – High-Definition-Audio mit Dolby Audio-Zertifizierung

Beleuchtete Tastatur

Intel Wireless-AC 9462 mit integrierter Bluetooth-5.0-Funktion

Integrierte HD Webcam und Mikrofon

3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 42 Wh und Schnellladefunktion



Anschlüsse: Kartenleser für SD, SDHC, SDXC-Speicherkarten, 1 x USB 3.1 Typ C mit DisplayPort-Funktion, 2 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss. Audio: 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out).



Abmessungen (B x H x T)/ Gewicht : 36 x 1,75 x 24,4 cm / 1,78 kg (inklusive Akku)



Das Medion P15648 ist für 599 Euro ab dem 5. Dezember 2019 in den Aldi-Nord-Filialen erhältlich. Sie können dieses Notebook aber auch direkt im Online-Shop von Medion ab dem 5.12. kaufen.

Ab dem 12. Dezember 2019 ist das Medion P15648 dann auch in den Aldi-Süd-Filialen erhältlich.



Vergrößern Medion S17402 © Aldi

3. Notebook: Wer ein Windows-10-Home-Notebook mit größerem Bildschirm bevorzugt: Das Medion S17402 kommt mit einem 17,3-Display. Allerdings stehen dem im Medion S17402 verbauten Intel Pentium Gold 5405U Prozessor nur 4 GB RAM zur Verfügung.



Technische Ausstattung:

Intel Pentium Gold 5405U Prozessor mit Intel UHD Grafik (2,3 GHz, 2 Kerne, 4 Threads und 2 MB Intel Smart Cache)

17,3 Zoll Display mit 1.920 x 1.080 Pixel

512 GB PCIe SSD

4 GB DDR4 Arbeitsspeicher

2 Lautsprecher – High-Definition-Audio mit Dolby Audio-Zertifizierung

Aluminium-Gehäuse

Intel Wireless-AC 9462 mit integrierter Bluetooth-5.0-Funktion

Integrierte HD Webcam und Mikrofon

3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 42 Wh und Schnellladefunktion



Anschlüsse: Kartenleser für SD, SDHC, SDXC-Speicherkarten(7), 1 x USB 3.1 Typ C mit DisplayPort-Funktion(8), 2 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss. Audio: 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out).



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht : 39,9 x 1,84 x 26,6 cm / 2,2 kg (inkl. Akku)



Das Medion S17402 ist für 499 Euro online bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich. Oder Sie kaufen es zum identischen Preis direkt im Medion-Onlineshop.

Vergrößern Medion Erazer X17803 © Aldi

4. Gaming-Notebook: Das Medion Erazer X17803 ist ein Notebook für Gamer. Für diesen Zweck besitzt es einen Intel Core i7-9750H Prozessor, eine Nvidia Geforce RTX 2060 Grafikkarte und 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Der Bildschirm ist 17 Zoll groß. Auf zwei 512 GB großen PCIe SSDs können Betriebssystem, Programme und Spiele installiert werden, während die Daten auf den zusätzlichen 2 TB HDD Platz finden.



Technische Ausstattung:

Intel Core i7-9750H Prozessor (2,60 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 bis zu 4,50 GHz, 6 Kerne, 12 Threads und 12 MB SmartCache)

Nvidia Geforce RTX 2060 Grafik mit 6 GB GDDR6 Grafikspeicher

17,3 Display, 144 Hz, 1.920 x 1.080 Pixel

2 x 512 GB PCIe SSD

2 TB HDD

32 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz

Mechanisches Backlit-Keyboard mit 16,7 Millionen Farben

2 Lautsprecher & 1 Subwoofer – High-Definition-Audio mit Dolby ATMOS Gaming Zertifizierung

Intel Wireless-AC 9560 mit integrierter Bluetooth-5.0-Funktion & Gigabit Wi-Fi speed Unterstützung

Integrierte Infrarot/RGB Webcam und Mikrofon

Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s)

3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 46,7 Wh



Auf dem Windows 10 Home Notebook ist der Steam-Client vorinstalliert.



Anschlüsse: Kartenleser für SD, SDHC, SDXC-Speicherkarten(7), 1 x USB 3.1 Typ C, 2 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 2 x Mini Display Port, 1 x LAN (RJ-45), 1 x Netzadapteranschluss, 1 x Kensington Lock. Audio: 1 x Mic-In, 1 x Audio-out.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht : 39,6 x 2,8 x 26 cm / 2,6 kg (inkl. Akku)



Das Medion Erazer X17803 kostet 1.699 Euro und ist online bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich. Alternativ kaufen Sie es ab dem 5.12. hier im Online-Shop von Medion.

Vergrößern Medion Erazer X87096 © Aldi

5. Gaming-PC: Der Medion Erazer X87096 ist wiederum ein Gaming-PC. Ein Intel Core i7-9700 Prozessor mit 16 GB Arbeitsspeicher treibt ihn an. Dazu kommen eine MSI Nvidia Geforce RTX 2070 Super Ventus Grafik und eine 1 TB große PCIe-SSD.



Technische Ausstattung:

Intel Core i7-9700 Prozessor (3,0 GHz, bis zu 4,7 GHz mit Intel Turbo-Boost Technology 2.0, 8 Kerne, 8 Threads und 12 MB Intel Smart Cache)

MSI Nvidia Geforce RTX 2070 SUPER VENTUS

1 TB PCIe SSD

16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz

Beleuchtetes Glasdesign von InWin

Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

6-Kanal High-Definition-Audio

Optische USB-Maus & USB-Keyboard



Anschlüsse: Frontseite: 2 x USB 3.0 / 1 x Mikrofon / 1 x Kopfhörer; Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ C, 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ A, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4, 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/ Center /Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht : 38,1 x 20,9 x 39 cm / 12 kg

Den Medion Erazer X87096 mit Windows 10 Home, Kabel-Tastatur und -Maus gibt es für 1.499 Euro online bei Aldi Nord und Aldi Süd . Oder Sie kaufen den Rechner direkt bei Medion online.



Verfügbarkeit aller fünf Medion-Geräte



Das Medion E10702 Tablet für 179 Euro - hier ab dem 5.12. zum gleich Preis online bei Medion kaufen - und das Medion P15648 für 599 Euro - hier ab dem 5.12. direkt online bei Medion erhältlich - sind ab dem 5. Dezember 2019 in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich.



Das Medion S17402 Notebook (499 Euro), das Medion Erazer X17803 (1.699 Euro) und der Medion Erazer X87096 (1.499 Euro) sind ab dem 5. Dezember 2019 bei Aldi erhältlich. Die drei Produkte können bei Aldi Nord online bestellt werden. Dank des Services „ALDI liefert“ ist die Lieferung in allen Fällen im Preis mit inbegriffen. Außerdem sind diese drei Produkte über den gleichen Service auch bei Aldi Süd erhältlich.

Auf alle fünf Medion-Geräte gibt es drei Jahre Garantie.

