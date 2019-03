AVM: Weitere Labor für Fritzbox 7590, 7490 erschienen

Panagiotis Kolokythas

AVM liefert eine weitere Labor-Firmware für die Fritzbox-Modelle 7590 und 7490 aus. Hier die Details zu den Änderungen.

AVM bietet zum zweiten Mal in dieser Woche eine neue Labor-Firmware für die Fritzbox 7590 und Fritzbox 7490 zum Testen an. Mit der Anfang der Woche erschienenen Version wurden WLAN-Bugs behoben. Dieses Mal legen die Entwickler sowohl im Bereich WLAN als auch bei der Telefonie-Funktion nach.

Bei der Fritzbox 7590 erhöht sich die Firmware-Version auf 7.08-66902. Bei der Fritzbox 7490 auf 7.08.66900. Hinzu kommt die Unterstützung für Klingeltöne und Anruferbilder für das Telefonbuch im Mesh. Außerdem wird eine fehlerhafte Anzeige nach der WLAN-Konfiguration behoben, die auftrat, nachdem man die Option "Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz" deakiviert hatte. Zusätzlich gibt es auch noch Verbesserungen in der Stabilität.

Die neue Labor für die Fritzbox-Modelle finden Sie auf dieser Seite bei AVM. Der Hersteller weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Beta-Version handelt, deren Installation zu Problemen führen könne. Ein Support wird nicht gewährt, ebenso auch keine Haftung für etwaige Schäden nach Verwendung der Vorabversion.

Die Labor-Version enthält außerdem folgende Verbesserungen und Änderungen im Vergleich zu der aktuellen stabilen Fritz-OS-Version:

DSL:

NEU - die DSL Datenrate (Sync) kann nun auf Wunsch auf einen Wert reduziert werden der näher an der vertraglich zugesicherten Datenrate liegt. Dadurch wird die Empfindlichkeit der DSL Leitung gegenüber Störern reduziert.

NEU - ungefähre Leitungslänge wird auf DSL-Übersicht angezeigt



Internet:

NEU - Gesamten Netzwerkverkehr über VPN Verbindung senden (VPN Full Tunneling, Default Route über VPN Tunnel)

NEU - Domains für DNS-Auflösung über VPN Tunnel können festgelegt werden



Heimnetz:

NEU - Topologieauszug in den Gerätedetails



WLAN:

NEU - neues Leistungsmerkmal "AP-Steering" integriert. Nutzung von 11k/v-Informationen für ein aktives

Roaming von WLAN-Geräten zwischen FRITZ!Boxen und Repeatern im MESH-System [1]

NEU - für WLAN-Geräte, die aufgrund "AP-Steering" im Heimnetz umgemeldet werden, wird eine neue Meldung unter SYSTEM/Ereignisse ausgegeben

NEU - neue Meldung im Ereignisprotokoll zur Signalisierung von Anmeldeproblemen bei aktivem "Protected Management Frames" (PMF).



Telefonie:

NEU - Unterstützung für DECT-Türsprechstellen

NEU - FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater kann Telefonbücher des Mesh Masters nutzen

NEU - Unterstützung für den SIP-Trunk von EWE/swb/osnatel, envia Tel, easybell, dus.net und Deutsche Telefon



DECT/FRITZ!Fon:

NEU - WLAN Menü mit Anzeige des Gastzugang QR-Codes auf AVM Handgeräten mit Farbdisplay

NEU - WLAN Menü mit WPS Connect für Gastzugang

NEU - Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden.

NEU - Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten

NEU - Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü

NEU - Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle

NEU - FRITZ!Fon Favoritenauswahl ermöglicht die direkte Erreichbarkeit von Smart Home Geräten



Smart Home

NEU - FRITZ!DECT 400 unterstützt langen Tastendruck; jetzt zwei Schaltoptionen konfigurierbar.

NEU - Vorlagen als Schaltoption für FRITZ!DECT 400 auswählbar



System:

NEU - ausgewählte Informationen zur FRITZ!Box werden über die MyFRITZ!-Mailadresse versendet

NEU - Einfacher Wechsel zurück zum aktuellen FRITZ!OS (System >> Update >> FRITZ!OS-Version)

NEU - Abschalten aller LEDs für Licht-empfindliche Umgebungen



USB/UMTS:

NEU - Umstellung der SMB-Version auf SMBv3 (v2 unterstützt)

NEU - Push Service für via Mobilfunkstick empfangene SMS

Und so installieren Sie Labor-Versionen auf Ihrer Fritzbox.