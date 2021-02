Hans-Christian Dirscherl

Wer eine LTE-Fritz-Box nutzt und Lust auf Neuerungen hat, kann sich jetzt ein neues Labor besorgen.

Vergrößern AVM: Neues Labor für alle LTE-Fritz-Box-Modelle © AVM

Heute ist Labortag für die drei LTE-Fritz-Box-Modelle von AVM. Denn für Fritz Box 6820 LTE und Fritz Box 6890 LTE (Laborversion: 07.24-86513) und 6850 LTE (Laborversion: 07.24-86512) gibt es neue neue Testversionen von Fritz OS. Bei der Fritz Box 6820 LTE müssen Sie vor dem Download der Laborversion diesen Herstellerhinweis beachten: „Schaut unbedingt zuvor auf die Geräteunterseite, ob Ihr die FRITZ!Box 6820 LTE v1, v2 oder v3 besitzt. Bei v2/v3 enthält der Produktname den Versionszusatz.“ Davon hängt dann ab, ob Sie sich Version 07.24-86509 oder 07.24-86510 oder 07.24-86511 herunterladen müssen.



Das Changelog liefert zunächst einmal nur diesen dürren Eintrag zu den neuen Laborversionen:



Initiale Labor-Version für Fritz Box 6820 LTE seit der Release-Version Fritz OS 7.13

Die Labor-Versionen der Fritz Box 6820 LTE ist auf dem identischen Stand der Labor-Version 07.24-86449.



Die eigentlichen Neuerungen finden Sie auf dieser Seite ganz oben aufgeführt. Die Liste ist sehr, sehr lang, weshalb wir der Übersichtlichkeit wegen darauf verzichten sie hier wiederzugeben.



Sie finden alle Laborversionen hier zum Download. Über dieses Webformular können Sie Ihre Erfahrungen mit der Laborversion an AVM berichten.



Wie immer gilt bei Laborversionen: AVM gibt weder Garantie noch Support, Sie installieren die Testversionen also auf eigene Gefahr. Laborversionen sind für erfahrene Anwender gedacht, die wissen, was sie tun und die kommenden Neuerungen der finalen Versionen vorab ausprobieren wollen. Hier erklären wir, wie Sie Laborversionen aufspielen: Fritz-OS-Laborversionen auf Fritzbox einspielen.

Es ist davon abzuraten eine Laborversion auf einer Fritz Box zu installieren, die Sie dringend beruflich benötigen. Auf so einer Fritz Box sollten Sie ausschließlich die finalen Fritz-OS-Versionen installieren.