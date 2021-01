Hans-Christian Dirscherl

Eine neue Laborversion für Fritz Box 7590 und 7490 bringt eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.

Vergrößern AVM: Neues Labor für Fritz Box 7590 und 7490 © AVM

AVM hat nach längerer Pause wieder eine neue Laborversion veröffentlicht. Die neue Test-Firmware von Fritz OS kann auf Fritz Box 7590 und 7490 installiert werden. Das Labor für die Fritz Box 7590 trägt die Versionsnummer 07.24-85338 und das Labor für die Fritz Box 7490 wiederum ist die 07.24-85337.



AVM ist sehr an dem Feedback der Tester interessiert. Sie können Ihre Erfahrungen mit den Laborversionen über dieses Formular an den Berliner Kommunikationsspezialisierten schicken.



Die Änderungen gegenüber der vorangegangenen Laborversion sind laut AVM folgende:



Telefonie:

Neu: Unterstützung für den “Telekom CompanyFlex SIP-Trunk”

Internet:

Behoben: Option zum Einstellen von IPv6-Adressen unter “Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen” fehlte (nur 6890)



DSL:

Verbesserung: Supervectoring 35B an manchen Gegenstellen verbessert (nur 7590)



Weitere Verbesserungen im Fritz OS 7.24-85338/85337 (innerhalb Fritz Labor):



Internet:

Behoben: Hinzufügen einer Netzwerkanwendung unter “Filter / Listen” wurde mit Fehlercode 1 abgelehnt



WLAN:

Verbesserung: Stabilität angehoben

Behoben: Fehlerhafte Texte auf dem WLAN-Info-Blatt



Telefonie:

Verbesserung: Stabilität im Kontext von verschlüsselter Telefonie optimiert



System:

Verbesserung: Detailverbesserungen in “Diagnose / Funktion”

Behoben: Beim Aktivieren des Push Services für die Faxfunktion wurde grundlos eine Fehlermeldung angezeigt

Behoben: Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt



Download: Sie können sich die beiden Laborversionen hier herunterladen. Wie immer gilt bei Laborversionen: AVM gibt weder Garantie noch Support, Sie installieren die Testversionen also auf eigene Gefahr. Laborversionen sind für erfahrene Anwender gedacht, die wissen, was sie tun und die kommenden Neuerungen der finalen Versionen vorab ausprobieren wollen. Hier erklären wir, wie Sie Laborversionen aufspielen: Fritz-OS-Laborversionen auf Fritzbox einspielen.