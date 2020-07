Hans-Christian Dirscherl

AVM hat eine neue Fritz Box für den Internetzugang via Mobilfunk vorgestellt. Ein Feature fehlt jedoch.

Vergrößern AVM: Neue Fritz Box 6850 LTE für Überall-Internet © AVM

Mit der Fritz Box 6850 LTE hat der Berliner Kommunikationsspezialist AVM eine neue Fritzbox für das „Überall-Internet“ vorgestellt. Mit dieser Fritz Box bekommen Sie den Internetzugang nicht per DSL-, Glasfaser- oder TV-Kabel, sondern per Mobilfunkverbindung. Wie bei jeder anderen Fritz Box geben Sie die Internetverbindung dann via WLAN oder LAN-Kabel an die angeschlossenen Geräte weiter.



Sie können die neue Fritz Box also unabhängig von jedem Festnetzanschluss überall in Stadt und Land und sogar auf dem Wasser - sofern eine Steckdose für die Stromversorgung vorhanden ist - einsetzen. Einzige Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung ist ein guter Mobilfunkempfang. Das neue Modell funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Die Ausrichthilfe der Fritz Box 6850 LTE soll Anwender dabei unterstützen den optimalen Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln.



Kein 5G: Dabei unterstützt die Fritz Box Geschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s, sie ist also nicht 5G-tauglich und unterstützt auch nicht die volle LTE-Geschwindigkeit von 300 Mbit/s, die zum Beispiel die Deutsche Telekom maximal bietet. Erst zum Jahresende 2020 soll mit der Fritz Box 6850 5G dann auch eine Fritz Box für den Empfang von 5G-Mobilfunk erscheinen. Das AVM-Portfolio für Mobilfunk soll Ende 2020 dann vier Modelle umfassen:



Fritz Box 6820 LTE: Im handlichen Format für den Einsatz auf Reisen und im Ferienhaus. Bereits hier erhältlich.



Fritz Box 6850 LTE: Das jetzt vorgestellte Modell. Demnächst erhältlich.



Fritz Box 6890 LTE: Internet über Mobilfunk und DSL. Bereits hier erhältlich.



Fritz Box 6850 5G: Mit 5G-Support. Erscheint Ende 2020.

Vom fehlenden 5G-Support abgesehen bietet die Fritz Box 6850 LTE die üblichen Funktionen einer soliden Fritz Box, also Dualband-WLAN (2x2 Dualband WLAN AC+N) inklusive Mesh sowie Telefonie, Smart-Home-Möglichkeiten und Anschlüsse für die Heimvernetzung: Vier Gigabit-LAN-Ports, ein USB-Anschluss für Speichermedien sowie eine DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen.



Die technischen Details der Fritz Box 6850 LTE :



LTE-Router CAT4 mit 2x2 MIMO

LTE-Support für FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

LTE-Support für TDD Band 38, 40, 41

UMTS/HSPA+ Support für Band 1, 5, 8

Zwei SMA-Anschlüsse für das Anbringen von externen Antennen

SIM-Slot für Mini-SIM-Format

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage für Festnetztelefonie über Mobilfunk (All-IP)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax sowie bis zu 10 IP-Telefone ( zum Beispiel FRITZ!App Fon)

Unterstützung für Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle

Fritz OS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.



Preis: Die Fritz Box 6850 LTE soll in Kürze im Handel erhältlich sein. Sie soll 189 Euro (UVP) kosten.