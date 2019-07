AVM Fritz Repeater 1200: Neuer Repeater für 2,4 GHz & 5 GHz

Hans-Christian Dirscherl

AVM verkauft ab sofort den Fritz Repeater 1200. Damit vergrößern Sie Ihr WLAN Mesh im 2,4-GHz-Band und 5-GHz-Band.

Vergrößern Links der Fritz Repeater 600, rechts der Fritz Repeater 1200 © AVM

Fritz Repeater 1200: AVM verkauft ab sofort den Fritz Repeater 1200 zum Preis von 69 Euro (UVP). Der kompakte Fritz Repeater 1200 unterstützt neben dem 2,4-GHz-Band auch das 5-GHz-Band und erreicht mit je zwei Antennen bis zu 1.266 MBit/s. Durch den Gigabit-LAN-Port lässt sich der Repeater auch per LAN-Kabel einbinden oder bringt IP-TV-fähige Geräte wie Multimedia-Receiver ins schnelle WLAN.

Fritz Repeater 1200 bei Saturn kaufen



Fritz Repeater 1200 bei Media Markt kaufen



Die wichtigsten Fakten im Überblick:



WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 1.266 MBit/s (je 2x2 WLAN AC+N)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Einrichtung per Knopfdruck, Fritz App WLAN unterstützt bei Positionierung

Beiliegender Adapter stabilisiert den Eurostecker in Schuko-Steckdosen

Abmessungen: 80 x 80 x 37 mm, Gewicht: 160 Gramm



Fritz Repeater 600: Der kleine weiße Fritz Repeater 600 ist demnächst für 49 Euro (UVP) verfügbar. Der Fritz Repeater 600 funkt mit vier Antennen im 2,4-GHz-Frequenzband (WLAN N) und erreicht Datenraten von bis zu 600 MBit/s. Das 5-GHz-Band steht bei diesem Modell also nicht zur Verfügung! AVM sieht ihn als Einstiegsprodukt ins WLAN Mesh der Fritzbox. Mit seiner besonders kompakten Bauweise soll sich der Repeater unauffällig an jeder Steckdose in die Wohnumgebung einfügen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s (4x4 Wlan N)

Abmessungen: 64 mm x 64 mm x 68 mm, Gewicht: 88 g

Einrichtung per Knopfdruck, Fritz App WLAN unterstützt bei Positionierung

Beiliegender Adapter stabilisiert den Eurostecker in Schuko-Steckdosen



Der Fritz Repeater 1200 benötigt laut AVM im Standby zirka 3 Watt, der Fritz Repeater 600 rund 1,5 Watt. AVM gibt bei beiden Geräten fünf Jahre Herstellergarantie.



Beide Repeater bieten WLAN-Mesh-Steering für optimale Verbindungen. Außerdem unterstützen sie Multicast, so dass Streaming-Dienste über viele mobile Geräte abgespielt werden können.



An einer Fritzbox erhalten beide Repeater automatisch alle relevanten Einstellungen, wie den einheitlichen WLAN-Namen (SSID), das WLAN-Kennwort, Gastnetz und die WLAN-Zeitschaltung. Alle in der Fritzbox geänderten Einstellungen werden automatisch auf den Repeater übertragen. WLAN-Mesh-Steering sorgt dafür, dass Endgeräte, die die Standards 11v und 11k unterstützen, immer den optimalen Datendurchsatz erhalten. Mehrere Fritz Repeater lassen sich auch in Reihe schalten und werden im WLAN Mesh eingebunden. Updates des Repeaters können über die grafische Mesh-Übersicht der Fritzbox ausgeführt werden. Das passiert automatisch, falls das so eingestellt ist.