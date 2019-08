AVM: Fritz OS 7.12 für fünf weitere Fritz-Geräte erschienen

Hans-Christian Dirscherl

AVM hat für Fritz Powerline 1260E, 1240E, 546E und 540E sowie für Fritz Repeater 3000 das Firmware-Update Fritz OS 7.12 veröffentlicht.

AVM hat für fünf Fritz-Geräte Wartungs-Updates veröffentlicht. Demnach erhalten diese Geräte Fritz OS 7.12: Fritz Powerline 1260E, 1240E, 546E und 540E sowie der Fritz Repeater 3000.

AVM rät: Aktualisieren Sie zuerst Ihre Fritz Box und führen Sie das Update für das Powerline-Gerät oder den Repeater dann über die Mesh-Übersicht im Bereich Heimnetz aus. So ist dieses Produkt sofort nach dem Update im Mesh aktiv.

Die Änderungen im Detail:

Für Fritz Powerline 1260E und 540E bringt das Update diese Neuerung: WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering).



Für Fritz Powerline 1260E und 540E gibt es außerdem diese Fehlerkorrekturen:

WLAN:

Behoben WLAN Mesh Steering für Geräte am WLAN-Gastzugang verbessert

Behoben Zeitangabe für den Scanvorgang der WLAN-Umgebung (5 GHz-Band) korrigiert

Verbesserung Stabilität angehoben



Mesh:

Verbesserung Stabilität angehoben



System:

Behoben Push Service konnte nicht deaktiviert werden

Behoben Push Service zum Sichern der Einstellungen löschte die Absendereinstellungen

Verbesserung Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert

Verbesserung Stabilität angehoben



Für Fritz Repeater 3000 und Fritz Powerline 1240E sowie Fritz Powerline 546E ist das neu: WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)



Für Fritz Repeater 3000 gibt es zudem diese Fehlerkorrekturen:

Mesh

Verbesserung: Stabilitätsverbesserung



WLAN:

Behoben: Zeitangabe für den Scanvorgang der WLAN-Umgebung (5 GHz-Band) korrigiert

Verbesserung: Die WLAN-Funknetz-Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurde überarbeitet

Verbesserung: Für Geräte mit Unterstützung der WLAN-Protokolle 802.11v/k (z.B. Smartphones oder Computer) wurde die automatische Lenkung in das 2,4- oder 5-GHz-Band verbessert (Band Steering)

Verbesserung: Anmeldung für WLAN-Geräte in der Zugangsart "LAN-Brücke" verbessert (bei Nutzung der Verschlüsselungsart WPA2+WPA3 Transition Mode)

Änderung: Für WLAN-Geräte im Funknetz wird die Eigenschaft 802.11k nur noch bei ausreichendem Leistungsumfang (Beacon Report) angezeigt

Änderung: Die Funkkanal-Einstellungsoption für die automatische Lenkung der WLAN-Geräte wurde um WLAN Mesh Steering erweitert

Behoben: Beim Abschalten eines WLAN-Frequenzbandes wird das Funknetz des anderen Frequenzbands nicht mehr unterbrochen

Behoben: Zeilenumbrüche auf der Vorschaltseite für den WLAN-Gastzugang wurden nicht gespeichert

Behoben: WLAN-Einstellungen (Kanal, WLAN-Standard, etc.) nicht mehr auswählbar wenn deaktiviert



System:

Verbesserung: Stabilität

Verbesserung: LED-Verhalten beim Neustart eines verbundenen Repeaters verbessert

Verbesserung: Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert

Behoben: Push Service zum Sichern der Einstellungen löschte die Absendereinstellungen

Verbesserung: Bedienoberfläche speichert die gewünschte Sortierung einer Tabelle nach einer Spalte dauerhaft

Behoben: Update mit Fritz-OS-Datei konnte mit einer IPv6-Verbindung zum Fritz Repeater scheitern

Internet

Behoben: In seltenen Fällen bekam ein Gerät im WLAN-Gastzugang über einen Repeater keine IP-Adresse zugeteil

Sicherheit

Änderung: Unterstützung des veralteten TLS-1.0-Standards für die Sicherung von Fritz-OS-Diensten in Serverrolle abgeschaltet

Änderung: Längenerhöhung des DH-Parameters auf 2048 Bit für Fritz-OS-Dienste in Serverrolle

Fehlerkorrekturen für Fritz Powerline 1240E:

WLAN:

Behoben WLAN Mesh Steering für Geräte am WLAN-Gastzugang verbessert

Behoben Zeitangabe für den Scanvorgang der WLAN-Umgebung (5 GHz-Band) korrigiert

Verbesserung Stabilität angehoben



Mesh:

Verbesserung Stabilität angehoben



System:

Behoben Push Service konnte nicht deaktiviert werden

Behoben Push Service zum Sichern der Einstellungen löschte die Absendereinstellungen

Verbesserung Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert

Verbesserung Stabilität angehoben

Fehlerkorrekturen für Fritz Powerline 546E:

WLAN:

Behoben WLAN Mesh Steering für Geräte am WLAN-Gastzugang verbessert

Verbesserung Stabilität angehoben



Mesh:

Verbesserung Stabilität angehoben



System:

Behoben Push Service konnte nicht deaktiviert werden

Behoben Push Service zum Sichern der Einstellungen löschte die Absendereinstellungen

Verbesserung Browserkompatibilität für lokale Speicherungen von Tabellendarstellungen optimiert

Verbesserung Stabilität angehoben