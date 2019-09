AVM: Erste smarte LED-Leuchte und neuer Funkschalter

Hans-Christian Dirscherl

AVM baut sein Smart-Home-Angebot aus: Mit seiner ersten smarten, per App steuerbaren LED-Leuchte Fritz Dect 500 und einem neuen Funkschalter mit Display: Fritz Dect 440. Plus: Die neue Fritz App Smart Home und neue Funktionen für Fritz Dect 301.

Fritz Dect 500: AVM erweitert sein Smart-Home-Zubehör. Auf der IFA in Berlin zeigt der Berliner Kommunikationsspezialist seine erste smarte LED-Lampe Fritz Dect 500, die per Dect ULE mit den anderen Fritz-Geräten kommuniziert.

Die E27-Lampe bietet dimmbares weißes und farbiges Licht, das der Benutzer über die neue Fritz App Smart Home passend zur jeweiligen Situation verändern kann. Alternativ steuern Sie die App aus dem Webfrontend des Browsers heraus oder mit dem Fritzfon oder mit den Funktastern Fritz Dect 440 und 400.

Fritz Dect 500 Daten:



LED-Lampe mit smarter Steuerung für weißes und farbiges Licht



Volles Farbspektrum für die individuelle Beleuchtung

Helligkeit stufenlos dimmbar (806 Lumen)

Farbtemperatur warmweiß bis kaltweiß (2.700K – 6.500 K)

Steuerung der Lampen per Fritz App, Fritz Fon, Fritz Dect 440/400 und browserbasiert

Per Dect ULE ins Fritz-Heimnetz einbinden

Für E27-Fassungen

Energieklasse A+, 1-9 W

Automatische Updates mit neuen Funktionen

In Quartal 1/2020 verfügbar, Preis folgt bei Marktstart

Fritz Dect 440: Außerdem bringt AVM den Funk-Taster Fritz Dect 440 mit E-Paper-Display und Schaltmöglichkeit für die anderen Fritz-Dect-Produkte wie die schaltbaren Zwischenstecker Fritz Dect 200 und 210 sowie den Heizkörperthermostat Fritz Dect 301 und die neue Fritz Dect 500. Ein Temperatursensor ist in den Schalter ebenfalls integriert, damit wird er zum externen Temperaturgeber für die Fritz Dect 301. Der neue Schalter ergänzt den bisherigen Fritz Dect 400 und kommuniziert ebenfalls über Dect ULE.

Fritz Dect 440 Daten:



Fernbedienung für das smarte Heimnetz

Vier konfigurierbare Taster für die Bedienung von Fritz-Produkten für Smart Home

E-Paper-Display

Temperatursensor zum Steuern der Heizkörperregler Fritz Dect 301

Schaltet Fritz Dect 200 und Fritz Dect 210 drahtlos, einzeln und in Gruppen

Über Dect-ULE-Funk mit jeder Fritz Box mit DECT-Basis kompatibel

LED als Bestätigung des Tastendrucks

Sowohl portabel als auch stationär

Mit magnetischer Wandhalterung

Abmessungen: 69 x 69 x 18 mm

In Quartal 1/2020 verfügbar, Preis folgt bei Marktstart

Update für Fritz Dect 301: Die neue LED und der Funktaster ergänzen das bisherige Smart-Home-Equipment von AVM mit Schaltsteckdosen und Heizkörperthermostaten. Für letztere, also für den Heizthermostat Fritz Dect 301, will AVM auf der IFA ebenfalls Neuerungen vorstellen. Denn Fritz Dect 301 erhält in der Wintersaison 2019/2020 zwei neue Funktionen. Er bietet dann „einen adaptiven Heizbeginn, um die Komforttemperatur zum gewünschten Zeitpunkt sicherzustellen.“ Zum anderen können der Boost- und Fenster-Auf-Modus zukünftig raumbezogen über eine in der Fritz Box angelegte Gruppe gesteuert werden. Beide Features werden in der Wintersaison über ein automatisches Update bereitgestellt.

Alle oben genannten Fritz-Geräte werden mit der Fritz Box als zentraler Schaltzentrale verbunden.

Fritz App Smart Home: Die neue Fritz App Smart Home für Android und iOS dient zur Bedienung aller Smart-Home-Geräte von AVM. In einer zentralen Ansicht werden die Steuerung des Produktes sowie Informationen wie Schaltzustand, gemessene Temperaturen bis hin zu grafischen Energieverläufen angezeigt. Für Heizkörper kann die Wunschtemperatur durch Antippen erhöht, verringert oder auf eine hinterlegte Temperatur gestellt werden.

Die Fritz App Smart Home wird AVM aber erst im 1. Quartal 2020 veröffentlichen.

