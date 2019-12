AVG TuneUp 2020 als Jahreslizenz für nur 14,99 Euro

Ina Reiter

Exklusives Leserangebot der PC-Welt: Bis 3. Januar erhalten Sie über uns das neue AVG TuneUp zum Bereinigen und Beschleunigen Ihres PCs 67 % günstiger als im AVG Store.

Vergrößern Das neue AVG TuneUp zum einmaligen Preis von 14,99 Euro. © AVG

Statt normal 44,99 Euro kostet die Software im PC-Welt-Shop kurzzeitig nur 14,99 Euro.



AVG TuneUp 2020 hier downloaden

Kaufen Sie nicht gleich einen neuen PC, wenn der alte zu langsam wird

Nachdem Sie Ihren PC einige Zeit benutzt haben, wird er unweigerlich langsamer. Im Grunde wird Ihr System mit der Zeit durch schlecht deinstallierte Programme, temporär gespeicherte Daten, unnötige Startanwendungen und Hintergrundtools verstopft. Das führt dann dazu, dass Ihre Festplatte langsamer wird.





Die neue Version TuneUp 2020 von AVG

Erinnern Sie sich an die beliebten TuneUp Utilities 2014 des deutschen Entwicklers TuneUp Software GmbH? Die 2020er Version des Tuning-Toolkits, die 2014 von AVG gekauft und später von Avast Software übernommen wurde, behält das ursprüngliche Ethos aus der Version 2014 bei, wurde aber für moderne Windows 10-Computer auf den neuesten Stand gebracht.

Sobald Sie TuneUp starten, werden Sie aufgefordert, Ihren PC auf mögliche Verlangsamung zu überprüfen. Teilen Sie den Prozess in vier Hauptmodule auf: Wartung, Beschleunigung, Speicherplatz, Probleme beheben.



Mehr Leistung als Sie es für möglich halten

Das Wartungsmodul führt einen Spaß-Scan durch und sucht nach defekten Registrierungselementen, defekten Tastenkombinationen, Systemjunk, der wichtigen Speicherplatz auf Ihrer Festplatte einnimmt, Browser-Cache Junk, Downloads, Verlauf Ihres Browsers und vieles mehr. Sie können wählen, ob Sie jede Kategorie durcharbeiten oder diejenigen ignorieren möchten, die Sie nicht bereinigen möchten - z.B. können Sie ein leistungsstarkes System-Löschprogramm wie O&O FileErase 14 verwenden, um Ihren Junk-Ordner-Inhalt sicher zu löschen, anstatt ihn unwiderruflich zu löschen.

Vergrößern Screen AVG TuneUp



Speed Up zeigt Ihnen den Grad der Verlangsamung an, die jede Anwendung auf Ihrem System erzeugt, und wählt Tasks aus, die gestoppt werden können um mehr Systemleistung freizusetzen - ideal, wenn Sie Games auf Ihrem PC spielen möchten.



Free Up Space scannt jedes Laufwerk auf Ihrem Computer und zeigt Protokolldateien, Downloads, Cache-Daten, temporäre Dateien und die Größe des Speicherplatzes. Sie können entweder die gesamte Liste löschen oder nur einzelne Bereiche auswählen. Wenn Sie z.B. auf Log-Dateien klicken, werden Ihnen einzelne Logs angezeigt, die Sie entfernen können.



Das Modul Fix Problems ist eher ein allgemeines Berichtstool, das Daten aus den anderen Modulen zusammenführt und Hinweise gibt, wie Sie die Probleme auf Ihrem PC beheben können. Sollte etwas schief gehen, bietet TuneUp 2020 einen Recover-Modus, mit dem Sie frühere Änderungen rückgängig machen und gelöschte Daten wiederherstellen können.



Für die Software würden Sie normalerweise 44,99 Euro/Jahr bei AVG bezahlen. Durch unsere Kooperation mit AVG sind wir in der Lage, den Lesern von PC-Welt bis ein einmaliges Angebot zu unterbreiten: Erhalten Sie TuneUp 2020 für nur 14,99 Euro/Jahr . Die Aktion läuft noch bis 3. Januar 2020.

Zum Download besuchen Sie die Seite PC Welt Software Offer unter https://software.pcwelt.de/



Hier erhalten Sie AVG TuneUp für alle Geräte für 14,99 Euro