AVG Secure VPN Jahreslizenz für 14,99 Euro

Ina Reiter

Kurzfristiges Angebot von PC-Welt und Macwelt: Schützen Sie alle Ihre Internetaktivitäten und streamen Sie unbegrenzt ausländische Inhalte mit dem Secure VPN von AVG. Noch bis 5. März erhalten Sie die Software hier ganze 83 % günstiger.

Vergrößern Mit AVG Secure VPN völlig privat surfen und shoppen © AVG

Die VPN Software von AVG gibt es für kurze Zeit im Angebot. Mit PC-Welt und Macwelt können Sie beim Kauf einer Jahres- oder einer 2-Jahreslizenz 83 % sparen.

Warum benötigen Sie ein VPN?



Ihre Informationen sind beim Surfen im Internet nicht sicher. Theoretisch könnte jemand die Daten abfangen, insbesondere wenn Sie über WLAN mit dem Internet kommunizieren. Schlimmer noch, wenn Sie häufig reisen und am Bahnhof oder Flughafen nach kostenlosem öffentlichen WLAN suchen, surfen viele von uns mit ungesichertem WLAN im Internet, wodurch jeder Ihre Passwörter und andere persönliche Informationen herausfinden könnte.

Verschlüsseln Sie Ihre Daten



Die Lösung ist die Bereitstellung eines kommerziellen VPN (Virtual Private Network). AVG Secure VPN ist eine Software, die Sie auf Ihren Geräten (PC, Mac, iOS und Android) installieren können und die es Ihnen ermöglicht, Ihre Internetdaten über ein verschlüsseltes lokales Netzwerk nach militärischen Standards zu senden, das vollständig vor Hackern geschützt ist. Setzen Sie AVG Secure VPN nach der Installation ein und Ihre Daten werden im Handumdrehen verschlüsselt, selbst wenn Sie mit einem ungesicherten Netzwerk verbunden sind.

Streamen Sie ausländische Inhalte, die für Ihr Land geblockt sind



Zusätzlich zum anonymen Surfen können Sie mit AVG Secure VPN Ihren digitalen Standort in ein anderes Land wechseln. Wenn Sie eine Sendung oder Serie sehen möchten, die ausschließlich in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird, wechseln Sie einfach in die USA, um mit dem Streaming von Inhalten zu beginnen.

5 Geräte gleichzeitig schützen

Diese Version enthält eine 5-Geräte-Verbindungslizenz, das heißt Sie können diese Version auf fünf verschiedenen Geräten installieren, die Sie besitzen, unabhängig davon, ob es sich um Ihren Desktop, Laptop, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet handelt.



Dieses vergünstigte Angebot ist nur bis zum 5. März 2020 verfügbar .

