ARD und ZDF Mediatheken jetzt mit gemeinsamen Login

Panagiotis Kolokythas

Der Zugriff auf die Mediatheken der ARD und des ZDF ist ab jetzt mit einem Login möglich.

Vergrößern ARD und ZDF vernetzen stärker ihre Mediatheken © ARD / ZDF

Der Zugriff auf die ARD Mediathek und die ZDF Mediathek ist ab sofort mit einem einzigen Login möglich. Bei der Anmeldung der Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender können die Nutzer ab dem 31. März 2020 auch den Nutzernamen und das Passwort der jeweils anderen Mediathek eingeben. Damit entfällt ab sofort die Notwendigkeit, sich getrennt bei den Mediatheken der ARD und ZDF registrieren zu müssen.



Lesetipp: Joyn Plus+ jetzt ganze 3 Monate kostenlos nutzen

Beim Aufruf der ZDF Mediathek klicken Sie dazu einfach auf den Button "Mit ARD-Konto anmelden". In der ARD-Mediathek auf den Button "Mit ZDF-Konto anmelden". Praktisch ist die Neuerung auch, weil man damit mit einem Login den personalisierten und plattformübergreifenden Bereich der beiden Mediatheken nutzen kann.

Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten in ihren Mediatheken für registrierte Nutzer diverse Komfortfunktionen an. Dazu gehören beispielsweise personalisierte und geräteübergreifende Merklisten. Auch das Weiterschauen von bereits gestarteten Streams in der Mediathek wird so ermöglicht, so dass das Vorspulen an die Stelle, die man zuletzt geschaut hatte, entfällt.



Die gemeinsame Login-Funktion steht ab sofort allerdings nur zunächst in den Webangeboten beider Mediatheken zur Verfügung. Die Integration in den nativen Apps und Smart-TV-Anwendungen ist geplant. Außerdem führen ARD und ZDF auch Gespräche über weitere Vernetzung der Mediathek-Angebote.

Bereits im November 2019 hatten die ARD und das ZDF die Suchmasken ihrer Mediatheken vernetzt. Seit dem führen Suchanfragen in der ARD Mediathek nach ZDF-Sendungen wie "Frontal 21" und "heute-show" jeweils zu den passenden Angeboten in der ZDF Mediathek. Andersherum führen Suchanfragen in der ZDF Mediathek nach "Tagesschau" und "Weltspiegeln" zu den Streams in der ARD Mediathek.

TV-Mediatheken: Gratis-Fernsehen übers Netz