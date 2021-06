ARD und ZDF: Aus Mediatheken soll gemeinsames Streaming-Netzwerk werden

Denise Bergert

Die ARD und das ZDF wollen ihre Inhalte in den Mediatheken des jeweils anderen Senders verfügbar machen.

Vergrößern Die Mediatheken von ARD und ZDF sollen zum gemeinsamen Streaming-Netzwerk werden. © ZDF

Aus den Mediatheken von ARD und ZDF soll künftig ein gemeinsames Streaming-Netzwerk werden. Pläne dafür gaben in dieser Woche der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow und die SWR- und ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellut und Prof. Kai Gniffke bekannt.

Anstatt die Mediatheken der beiden Sender weiterhin zu trennen, sollen Inhalte in Zukunft für Nutzer besser zu finden sein. Dafür sollen Angebote des ZDF in die ARD-Mediathek und Inhalte der ARD in die ZDF-Mediathek integriert werden. Die Mediatheken der beiden Sender sollen mit ihren jeweils eigenen Benutzeroberflächen bestehen bleiben und zusätzlich als Eingang ins gemeinsame Streaming-Angebot fungieren. Geplant sind unter anderem eine Mediatheken-übergreifende Suchfunktion und ein übergreifendes Personalisierungs- und Empfehlungssystem für die Nutzer. Auch die Erstellung gemischter Playlisten mit Inhalten aus beiden Mediatheken soll möglich sein.

Um die Pläne für ein gemeinsames Streaming-Netzwerk umzusetzen, gehen ARD und ZDF eine umfangreiche technologische Partnerschaft ein, in deren Rahmen unter anderem die Benutzeroberflächen und der Datenschutz beider Online-Angebote enger verzahnt werden soll. Künftig soll es zudem nur noch ein gemeinsames Nutzerkonto pro Nutzer geben. Das gemeinsame Netzwerk soll in den kommenden Jahren schrittweise aufgebaut werden. Andere öffentlich-rechtliche Angebote haben ebenfalls die Möglichkeit, sich am Streaming-Netzwerk zu beteiligen. Die Mediatheken von ARD und ZDF hatten zuletzt etwa die Angebote von funk und ARTE aufgenommen.