AMD will mit Zen 5 wohl auch Big-Little-Konzept verfolgen

Michael Söldner

Mit Zen 5 will AMD voraussichtlich ab dem Jahr 2024 eigene Prozessoren mit dem Big-Little-Konzept anbieten.

Vergrößern Auch AMD will offenbar das Big-Little-Konzept verfolgen. © amd.com

Noch in diesem Jahr will Intel mit Alder Lake eine neue Prozessor-Generation auf den Markt bringen. Diese soll das aus der ARM-Welt bekannte Big-Little-Prinzip verfolgen, dabei werden leistungsstarke CPU-Kerne mit besonders energiesparenden CPU-Kernen vereint. Stehen komplexe Berechnungen an, so können alle Kerne eingespannt werden, bei Hintergrundanwendungen kommen nur die stromsparenden Kerne zum Einsatz. Doch AMD will Intel dieses Feld wohl nicht allein überlassen und ebenfalls kleine und große Kerne in seinen Prozessoren verbauen . Insidern zufolge soll AMD hierfür aber erst im Jahr 2024 mit Zen 5 den Startschuss geben. Davor wird es mit Zen 4 wohl ein weiteres Update der Ryzen-Prozessoren geben, die dann auch DDR5 und PCI Express 5.0 verstehen und im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt werden sollen.

Die Big-Little-Chips sollen dann schließlich im 3-Nanometer-Verfahren produziert werden und über bis zu acht große und bis zu vier kleine CPU-Kerne verfügen. Vermarkten möchte AMD diese Chips dann wohl als Ryzen 8000. Intel dürfte zu diesem Zeitpunkt schon erkannt haben, ob das Big-Little-Konzept auch für den x86-Markt geeignet ist. Sollten Intels Pläne aufgehen, dann hätte der Konzern einen deutlichen Zeitvorsprung gegenüber AMD, die erst 2024 mit dem Big-Little-Konzept an den Start gehen würden. Erweist sich der Vorstoß von Intel hingegen als untauglich, so könnte AMD sich viel Zeit und Arbeit für die Entwicklung eines eigenen Konzepts für die Vereinigung kleiner und großer CPU-Kerne in einem Chip sparen. Auf der anderen Seite könnte Intel mit diesem Ansatz neue Kundensegmente erobern und sich wieder besser gegen AMD behaupten.

Leak verrät Intel-Pläne: Massiv erhöhte CPU-Leistung mit Alder Lake