AMD mit Rekordumsätzen dank Ryzen, Radeon und Konsolen-Chips

René Resch

Die Chip-Schmiede AMD ist weiterhin voll auf Erfolgskurs und liefert hervorragende Quartalszahlen. In diesem Geschäftsjahr soll es sogar noch besser laufen.

Vergrößern AMD mit Rekordumsätzen und hohem Gewinn © AMD

AMD ist weiterhin auf Erfolgskurs. Die jetzt veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens unterstreichen das noch einmal. 3,24 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein extrem hoher Gewinn von 1,78 Milliarden US-Dollar. Dieser ist allerdings durch eine einmalige Steueranpassung von 1,3 Milliarden US-Dollar zu erklären.

AMD-Quartalsbericht 4/2020



Ryzen und Radeon auf Erfolgskurs

Annähernd 2 Milliarden US-Dollar Umsatz wurde von AMD allein mit Ryzen und Radeon erzielt und konnte den operativen Gewinn so von 348 Millionen US-Dollar auf 570 Millionen US-Dollar steigern. Hier spielen die Ryzen-5000-CPUs sowie die Radeon-Karten RX 6800 und RX 6900 AMD eine wichtige Rolle. Das Unternehmen betont, dass der Umsatz und Gewinnanstieg in erster Linie am Verkauf der CPUs lag - denn AMD hatte die Produktion signifikant erhöht und so sind auch die Durchschnittspreise für die CPUs gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Konsolenchips zahlen sich aus

In der Server- und Semi-Custom-Sparte konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf 1,284 Milliarden US-Dollar und damit sogar um 180 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Das entspricht einem Umsatzplus von rund 465 Millionen US-Dollar. Hier zeigt sich, dass gerade die Konsolen-Chips für Playstation 5 und Xbox Series X/S sich als Goldgrube für AMD herausstellen, aber auch Epyc-CPUs sollen weiter an Boden gewonnen haben.

Auf das Jahr gesehen konnte AMD seinen Umsatz um satte 45 Prozent steigern und schloss so weit über den Erwartungen ab.

AMD will sich weiterhin steigern

Und im neuen Geschäftsjahr will AMD an die Erfolge anknüpfen. So wird für das erste Quartal 2021 ein Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar erwartet - 80 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auf das gesamte Jahr gesehen plant der Chip-Hersteller mit einem Umsatzwachstum von 37 Prozent - rund 13,4 Milliarden US-Dollar.



