AMD: Zen 4 und RDNA 3 könnten Ende 2022 kommen

Michael Söldner

Insider rechnen damit, dass AMD seine RDNA-3-Grafiktechnik zusammen mit Zen 4 gegen Ende 2022 in den Handel bringen wird.

Vergrößern Wie sieht die Zukunft der erfolgreichen Ryzen-CPUs aus? © amd.com

Mit der RDNA-3-Technik arbeitet AMD an einem Nachfolger der aktuellen Radeon-Generation für Grafikkarten und Kombi-Prozessoren. Mit Zen 4 („Raphael“) will der Hersteller zudem die aktuelle Zen-3-Technik verfeinern und damit schnellere CPU-Kerne realisieren. Bislang stand noch nicht fest, wann beide Techniken zur Marktreife gebracht werden sollen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Zen 4 zusammen mit der RDNA-3-Architektur gegen Ende 2022 erscheinen . Entsprechend müssen sich Spieler noch über ein Jahr lang auf die neueste Grafikkarten-Generation warten. Dafür sollen beide Techniken eine deutliche Performance-Verbesserung bieten. Demnach könnte Zen 4 einen bis zu 20 Prozent höheren IPC-Wert (Instructions per Cycle) bieten, auch die RDNA-3-Technik dürfte aktuelle Grafikkarten in den Schatten stellen.

Offen bleibt allerdings die Frage, wie AMD diese lange Wartezeit überbrücken möchte. Mit einem Refresh der Zen-3-Technik („Vermeer“) könnte AMD zumindest schnellere Prozessoren anbieten. Auch schnellere XT-Prozessoren geistern durch die Gerüchteküche. Diese könnten im ersten Quartal 2022 erscheinen. Bei den Grafikkarten ist aktuell nicht mit vielen neuen Produkten von AMD zu rechnen. Dabei dürfte auch die aktuelle Knappheit an Halbleiterprodukten eine Rolle spielen. Sollte AMD die Fertigung seiner aktuellen Grafikkarten steigern, würde diese wohl schnell abverkauft sein. Damit erscheint eine baldige Veröffentlichung der Nachfolger-Generation als weniger wichtig. Eine gebündelte Veröffentlichung von Prozessoren mit Zen-4-Technik und neuer RDNA-3-Hardware könnte jedoch logistisch anspruchsvoll für AMD werden, schließlich sind die Fertigungskapazitäten wohl auch Ende 2022 noch knapp.

