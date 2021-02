AMD bestätigt USB-Fehler bei B550- und X570-Mainboards

Michael Schmelzle

Seit Wochen ärgern sich Besitzer von B550- und X570-Mainboards über Störungen bei USB-Geräten wie VR-Headsets, Eingabegeräten und externen Festplatten: Die USB-Verbindung bricht einfach ab. Jetzt hat AMD den Fehler ofiziell bestätigt. Wir berichten über die Hintergründe des Bugs - und ob AMD eine Lösung anbieten kann.

Vergrößern USB-Bug bei Hauptplatinen mit AMD B550 und X570 Chipsatz © AMD

Auf Reddit hat AMD offiziell bestätigt, dass bei B550- und X570-Hauptplatinen unter bestimmten Voraussetzungen die USB-Verbindung abbrechen kann. Dies geschieht wohl häufig bei VR-Headsets - hier scheint wohl der Grund eine sehr hohe elektrische Last des USB-Ports zu sein. Auch bei Peripherie wie Tastaturen, Mäusen und Headsets kann die Verbindung abbrechen. Gleiches scheint bei externen Datenträgern aufzutreten.

Soforthilfe sollen bestimmte BIOS/UEFI-Einstellungen bieten, beispielsweise das BIOS auf "Default" zurückzusetzen, die Arbeitsspeicher-Taktraten zu reduzieren oder eine andere BIOS-Version aufzuspielen. Reddit-User haben diverse Workarounds für das Problem etwa in diesem Post zusammengefasst.

Dieses USB-Problem dauerhaft lösen wird aber erst eine fehlerbereinigte BIOS-Programmbibliothek, die sogenannte AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA). Mit einem AGESA-Firmware-Update könnten die Hauptplatinen-Hersteller dann fehlerbereinigte BIOS-Versionen zum Download anbieten.

Wie schnell diese Lösung zur Verfügung steht, lässt sich nicht abschätzen. AMD will erst einmal Daten sammeln, um dem USB-Bug auf den Grund zu gehen. Dazu will sich der Hersteller mit betroffenen Nutzern direkt in Verbindung setzen:

" Over the next few days, some r/Amd users may be contacted directly by an AMD representative (u/AMDOfficial) via Reddit’s PM system with a request for more information.This request may include detailed hardware configurations, steps to reproduce the issue, specific logs, and other system information pertinent to verifying our development efforts. We will provide an update when we have more details to share. "

Wir bleiben ebenfalls dran und halten Sie auf dem Laufenden.