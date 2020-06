AMD Ryzen 3000XT-CPUs wohl teurer als erwartet

René Resch

Ein Händler aus Frankreich listete nun erstmals Preise der kommenden Ryzen 3000XT-CPUs. Diese sind deutlich höher als zuvor gemutmaßt wurde

Vergrößern Ryzen 3000XT-CPUs wohl teurer als erwartet © AMD

Ein erster Händler aus Frankreich listete, wohl aus Versehen, nun bereits Preise für die kommenden neuen Ryzen CPUs. Falls es sich hierbei um finale Preise handeln sollte, werden die Prozessoren dann doch etwas teurer als bislang angenommen. Gegenüber den Comet-Lake-S-CPUs bliebe AMD damit zwar konkurrenzfähig, aber mit Bezug auf die bereits im Handel befindlichen Ryzen-3000X-CPUs und die nur minimale Performance-Steigerung lässt sich die höhere UVP (unverbindliche Preisempfehlung) nur schwer rechtfertigen.

Die gelisteten Preise des Händlers Materiel.net hier in der Übersicht:

Genauere Informationen gibt es wohl erst zur offiziellen Vorstellung der neuen AMD-CPUs. Diese soll noch in diesem Monat stattfinden.

Neue Ryzen 3000XT-CPUs wohl schon im Juli

In einem Bericht von Wccftech waren kürzlich Gerüchte über die neuen Ryzen-CPUs von AMD aufgetaucht. Die Gerüchte beziehen sich dabei auf drei neue Ryzen-3000-CPUs auf Basis der Zen-2-Architektur, die als XT-Versionen mit angehobenen Taktfrequenzen erscheinen sollen. Den Namenszusatz „XT“ gab es bisher nur bei Radeon-Grafikkarten.

So sollen die CPUs Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT sowie ein Ryzen 5 3600XT geplant sein und schon am 16. Juni 2020 offiziell angekündigt werden. In den Handel sollen es die CPUs dann ab 7. Juli 2020 schaffen. An der ursprünglichen Kernanzahl der CPUs soll sich zur X-Generation nichts ändern, lediglich die Taktfrequenzen des Basis- und Turbo-Taktes werden bei den XT-CPUs erhöht.



Ryzen 5 3600XT - Basistakt: 4,0 GHz Turbo: 4,7 GHz statt bisher 3,8/4,4 GHz

Ryzen 7 3800XT - Basistakt: 4,2 GHz Turbo: 4,7 GHz statt bisher 3,9/4,5 GHz

Ryzen 9 3900XT - Basistakt: 4,1 GHz Turbo: 4,8 GHz statt bisher 3,8/4,6 GHz

AMD will keinen Boden an Intel verlieren

Der Grund für das Überarbeiten der Ryzen-3000-Serie könnten die kürzlich veröffentlichten Intel Core 10000-„Coment Lake-S“-CPUs sein. Diese unterstützen zum ersten Mal durchgängig SMT (Hyper-Threading). AMD hat hier ein Alleinstellungsmerkmal verloren, zudem hat Intel seine Taktraten anheben können. Damit AMD hier keinen Boden an Intel verliert, sollten die neuen CPUs diese Makel wieder ausgleichen – so lange, bis die neuen Zen-3-CPUs wohl im September erscheinen sollen.

Intel Core i9-10900K im Test: Die schnellste Gaming-CPU der Welt - und ein Stromfresser