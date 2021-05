AMD-Roadmap: Mehrere neue Chips für Notebooks geplant

Michael Söldner

AMD will auch in den kommenden Jahren leistungsstarke Chips für Notebooks mit neuer Technik anbieten.

Vergrößern AMD plant mit Dragons Crest, Rembrandt und Barcelo neue Chips für Mobilgeräte. © amd.com

Eine vermeintliche Roadmap von AMD soll die Pläne des Chipherstellers für die kommenden Monate und Jahre verraten. Konkret geht es darin um die für Mobilgeräte gedachten CPUs und Kombiprozessoren. Veröffentlicht wurde die Roadmap vom Twitter-Nutzer und Leaker „vegeta“ , von AMD bestätigt wurden diese Pläne bislang noch nicht. Die Roadmap scheint zudem schon etwas älter zu sein, schließlich ist darauf noch von den „Van Gogh“ genannten APUs, bestehend aus Zen-2-Kernen und Navi-2-GPU, die im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt werden, die Rede. Diese Chips wurden von AMD allerdings schon aufgegeben. Stattdessen soll im nächsten Jahr mit „Dragons Crest“ eine ähnliche APU mit Zen 2 und Navi 2 für Notebooks erscheinen.

Für Premium-Geräte hat AMD laut Roadmap zudem die „Rembrandt-U“-Chips in Planung. Diese dürfen maximal 15 Watt aus dem Akku saugen und werden von den „Rembrandt-H“-CPUs mit 45 Watt TDP flankiert. Beide Chips können mit LPDDR5-RAM umgehen. Außerdem soll hier erstmals die Zen-3+-Technologie zum Einsatz kommen, dazu kommt eine Navi-2-GPU. Damit gehört die veraltete Vega-Architektur endlich der Geschichte an. Ebenfalls an Bord: USB 4, PCI-Express 4.0 und eine Fertigung im 6-Nanometer-Verfahren. Für 2022 plant AMD außerdem mit Barcelo-U einen Nachfolger von Cezanne-U. Die nächste Generation seiner Mobile-Chips will AMD voraussichtlich auf der CES 2022 vorstellen. Mit welchen Performance-Steigerungen im Vergleich zur Vorgängergeneration gerechnet werden kann, bleibt vorerst noch unklar. In den vergangenen Jahren konnte AMD immer weiter zum Konkurrenten Intel aufschließen und diesen in vielen Disziplinen sogar hinter sich lassen.

