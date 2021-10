AMD Radeon Software Adrenalin: Unterstützung für Far Cry 6 und Windows 11

Michael Söldner

Der neue Radeon-Treiber hat Unterstützung für Windows 11 und eine bessere Performance in „Far Cry 6“ im Gepäck.

Vergrößern Der neue Radeon-Treiber verbessert unter anderem die Performance in "Far Cry 6". © ubisoft.com

Wer in seinem Rechner eine Grafikkarte von AMD verbaut hat, sollte regelmäßig den entsprechenden Treiber aktualisieren, um in den Genuss bestimmter Optimierungen zu kommen. Ab sofort steht Version 21.10.1 von AMDs Radeon Software Adrenalin zum kostenlosen Download bereit. Die neueste Version bietet erstmals nativen Support für Windows 11. Wer das neue Betriebssystem ausprobieren möchte, sollte vorher unbedingt den neuesten Treiber für seine AMD-Grafikkarte herunterladen. Außerdem enthält Version 21.10.1 der Radeon Software Adrenalin Optimierungen für mehrere Spiele. Konkret wurde der Treiber für die neuen Spiele „Far Cry 6“ und die Beta von „Battlefield 2042“ optimiert. Auch die Titel „Naraka: Bladepoint“ und „PUBG“ sollen mit dem neuen Treiber besser laufen.

Laut AMD soll speziell das Open-World-Game „Far Cry 6“ mit dem neuen Treiber deutlich mehr Performance bieten. Bei QHD-Auflösung und mittleren Details steige die Bildrate mit einer Radeon RX 6600 XT um bis zu 13 Prozent an. Eine RX 6800 XT könne in 4K-Auflösung bei mittleren Details 12 Prozent mehr fps herausholen. Im beliebten „PUBG“ steigt die Performance mit einer RX 6800 XT in 4K mit Ultra-Settings um bis zu 11 Prozent. Zudem behebt der Treiber in Version 21.10.1 einige Fehler. So würde beispielsweise das Spiel „Horizon Zero Dawn“ im Zusammenspiel mit einer RDNA2-Grafikkarte auch nach längerer Spielzeit keinen Treiber-Time-out mehr verursachen. Werden zwei oder mehr Monitore verwendet, so kann der Speichertakt mit dem aktuellen Treiber im Desktopbetrieb abgesenkt werden. Weiterhin fehlerhaft bleibt jedoch das Performance-Overlay, in dem teilweise zu hohe Speichertakte angegeben werden. Der aktuelle Treiber wiegt 456 MB und steht bei AMD zum kostenlosen Download bereit.



AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.1 kostenlos herunterladen